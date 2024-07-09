Επτά νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ναυαγίου σκάφους με παράτυπους μετανάστες που στα ανοικτά της Κρήνης (Τσεσμέ), στα δυτικά της Σμύρνης, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι περισυνελέγησαν από την περιοχή τα πτώματα επτά ανθρώπων.

Επίσης ανέφερε, ότι η τουρκική Ακτοφυλακή, περισυνέλεξε σώους συνολικά 19 παράτυπους μετανάστες, τους 18 από παρακείμενη νησίδα, ενώ ένα ακόμη άτομο διεσώθη από αλιευτικό σκάφος στην περιοχή.

Σημείωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη ναυαγού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

