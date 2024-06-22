Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε άλλα 14 πτώματα μετά το ναυάγιο πλοίου στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, στ' ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας στις αρχές της εβδομάδας, αυξάνοντας σε 34 τον αριθμό των νεκρών.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση του ιστιοφόρου στ' ανοιχτά των ακτών της Καλαβρίας τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, και 11 διασώθηκαν.

"Σήμερα περισυνελέγησαν 14 πτώματα... συνολικά, 34 σοροί περισυνελέγησαν", δήλωσε η ακτοφυλακή σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Οι έρευνες από αέρος και δια θαλάσσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Την Πέμπτη, η ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι άλλα 12 πτώματα βρέθηκαν, εκ των οποίων μερικά ανήκουν σε γυναίκες και παιδιά.

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF/ΓΧΣ) δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι οι επιζώντες είχαν αναφέρει την εξαφάνιση 66 ανθρώπων, εκ των οποίων τουλάχιστον 26 παιδιά.

Το σκάφος, που αναχώρησε από την Τουρκία, βυθίστηκε περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Καλαβρίας. Οικογένειες Αφγανών είναι μεταξύ των αγνοουμένων, σύμφωνα με τους ΓΧΣ.

Δέκα πτώματα βρέθηκαν σε ένα άλλο πλοίο με μετανάστες που βυθίστηκε τη Δευτέρα στα ανοιχτά του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα, σύμφωνα με τη γερμανική ανθρωπιστική οργάνωση ResQship.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σχεδόν 3.155 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή χάθηκαν στη Μεσόγειο πέρυσι και περισσότεροι από 1.000 έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν χαθεί από την αρχή του έτους.

Η κεντρική Μεσόγειος είναι η πιο θανατηφόρα μεταναστευτική οδός στον κόσμο και ευθύνεται για το 80% των νεκρών και των αγνοουμένων στη Μεσόγειο.

Πολλοί μετανάστες φεύγουν από την Τυνησία ή τη Λιβύη με πλοίο για την Ευρώπη, και η Ιταλία είναι συχνά το πρώτο σημείο άφιξής τους.

Οι αφίξεις έχουν μειωθεί σημαντικά από την αρχή του έτους, με 24.100 ανθρώπους να έχουν αποβιβαστεί στην Ιταλία έως σήμερα, σε σύγκριση με περισσότερους από 57.500 την ίδια περίοδο του 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

