Τα 8,04 δισεκατομμύρια έφθασε ο παγκόσμιος πληθυσμός σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ.



Η Ινδία ήταν η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, με 1,43 δισεκατομμύρια κατοίκους, ακολουθούμενη από την Κίνα με ελαφρώς λιγότερους, 1,42 δισεκατομμύρια, και τις ΗΠΑ με 339,5 εκατομμύρια.



Οι τρεις πολυπληθέστερες χώρες αντιπροσωπεύουν το 39,7% του παγκόσμιου πληθυσμού το 2023, έδειξαν τα στοιχεία.

Με πληθυσμό 85,3 εκατομμυρίων ατόμων, η Τουρκία κατέλαβε την 18η θέση μεταξύ 194 χωρών με βάση το μέγεθος του πληθυσμού το 2023. Ο πληθυσμός της Τουρκίας αντιπροσωπεύει το 1,1% του παγκόσμιου πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία της TurkStat, της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας , που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη ενόψει της 11ης Ιουλίου, της Παγκόσμιας Ημέρας Πληθυσμού, επικαλούμενη τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ.



Οι χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό παιδιών είναι ο Νίγηρας και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με 55,5%, ενώ το ποσοστό του παιδικού πληθυσμού της Τουρκίας είναι 26%, κάτω από το ποσοστό του παγκόσμιου παιδικού πληθυσμού που είναι 29,8%.



Όσον αφορά τον πληθυσμό στους νέους, η Συρία είχε τον μεγαλύτερο αριθμό νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών, αντιπροσωπεύοντας το 24,1% του νεανικού πληθυσμού της, ενώ το ποσοστό του νεανικού πληθυσμού της Τουρκίας ήταν 15,1%, κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρος του 15,5%.

Η έκθεση, επικαλούμενη στοιχεία της ΟΗΕ, έδειξε ότι το Μονακό είχε τον πιο γηρασμένο πληθυσμό, καθώς οι ηλικιωμένοι αποτελούν το 35,8% του συνολικού πληθυσμού. Επιπλέον, το Μονακό έχει το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για τις γυναίκες, στα 89 έτη, και τους άνδρες στα 85,2 έτη. Το μέσο παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής είναι 76 χρόνια για τις γυναίκες και 70,8 χρόνια για τους άνδρες.



Όσον αφορά τη γονιμότητα, το υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας παρατηρείται στη Νίγηρα με 6,67 παιδιά το 2023.

Σε 10.413.982 άτομα (5.090.591 άνδρες και 5.323.391 γυναίκες), εκτιμάται ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2023, μειωμένος κατά 0,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2022 που ήταν 10.461.62. .

