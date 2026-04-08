Σύμφωνα με αναφορές, ο δημοσιογράφος του δικτύου Al Jazeera, Μοχάμεντ Γουισάχ (Mohammed Wishah), έχασε τη ζωή του μετά από ισραηλινό πλήγμα με drones στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση φαίνεται να ήταν στοχευμένη στο όχημα του Γουισάχ, στο οποίο ήταν μέσα όταν δέχθηκε το χτύπημα.

Ο θάνατός του φέρνει τον αριθμό νεκρών παλαιστίνιων δημοσιογράφων από τον Οκτώβριο του 2023 στη Γάζα στους 262.

Πηγή: skai.gr

