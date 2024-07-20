Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σε επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στο Βόρειο Ιράκ σκότωσε 15 αντάρτες της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ και άλλα τέσσερα άτομα μέλη της οργάνωσης YPG στη βόρεια Συρία.

Η YPG είναι η βασική συνιστώσα της πολιτοφυλακής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη βόρεια Συρία, την οποία η Άγκυρα συνδέει με το ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.