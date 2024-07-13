«Βόμβα» Ερντογάν: Τέλος οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας εναντίον του PKK

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι φτάνει στο τέλος της η επιχείρηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον των Κούρδων μαχητών του PKK στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία.

«Θα ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα τον αποκλεισμό της ζώνης επιχειρήσεων στο βόρειο Ιράκ», είπε ο Ερντογάν στην ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας. Πρόσθεσε ότι οι τουρκικές δυνάμεις έχουν επιφέρει «σοβαρά πλήγματα στην τρομοκρατική οργάνωση» του PKK.

«Θα συμπληρώσουμε τα σημεία που λείπουν στη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των νοτίων συνόρων με τη Συρία», συνέχισε, τονίζοντας:

«Είμαστε αποφασισμένοι να εξοντώσουμε κάθε δομή που μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη χώρα μας κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ και τη Συρία.

«Η αυτονομιστική οργάνωση δεν μπορεί πλέον να δράσει εντός των συνόρων μας. Στο Ιράκ και τη Συρία είναι εντελώς παγιδευμένη. Είμαστε παντού στην πλάτη τους, με τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς, τους χωροφύλακες και τους πράκτορες μας», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.