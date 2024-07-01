Η αστυνομία του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε με την κατηγορία του εμπρησμού τρία πρόσωπα που πιστεύεται ότι είναι μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK). Οι δύο από τους συλληφθέντες εργάζονται στις δυνάμεις ασφαλείας του αυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν και όλοι τους κατηγορούνται ότι έβαλαν φωτιές σε τρεις πόλεις.

Σε ανακοίνωσή του ο πολιτικός βραχίονας του PKK «απορρίπτει τους αβάσιμους ισχυρισμούς» και καλεί «το ιρακινό κράτος και το υπουργείο Εσωτερικών να ενεργήσουν με υπευθυνότητα απέναντι στις ντιρεκτίβες που προέρχονται από τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών» και «να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς δράστες».

Η ανακοίνωση της ιρακινής αστυνομίας έρχεται σε μια περίοδο οξυμένης έντασης στο αυτόνομο Κουρδιστάν, όπου ο τουρκικός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον του PKK.

Οι πυρκαγιές για τις οποίες κατηγορούνται οι τρεις άνδρες σημειώθηκαν το 2023 και το 2024 σε εμπορικά κέντρα ή αγορές στις πόλεις Κιρκούκ, Αρμπίλ και Ντοχούκ, ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Ιράκ, υποστηρίζοντας ότι οι συλληφθέντες ομολόγησαν. Ο πρώτος συνελήφθη στα τέλη Μαΐου και στο όχημά του βρέθηκαν «χημικές ουσίες» που χρησιμοποιήθηκαν για την έναρξη των πυρκαγιών, σύμφωνα με αυτόν τον εκπρόσωπο, τον στρατηγό Μοκντάντ Μίρι. «Η οργάνωση PKK, μια απαγορευμένη οργάνωση», προκάλεσε αυτές τις πυρκαγιές, πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών του Κουρδιστάν, ο Χεμίν Μιράνι, ανακοίνωσε την ταυτότητα των δύο υπόπτων και είπε ότι ο ένας ήταν μέλος των Πεσμεργκά, των ενόπλων δυνάμεων της αυτόνομης περιφέρειας ενώ ο άλλος ήταν «αξιωματικός στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Σουλεϊμανίγια». Οι δύο άνδρες «στρατολογήθηκαν» από το PKK και «εκπαιδεύτηκαν από μαχητές που ήλθαν από την Τουρκία και τη Συρία».

Οι τρεις ύποπτοι παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη, ντυμένοι με την κίτρινη στολή των κρατουμένων, γονατισμένοι, με δεμένα τα μάτια και με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες στην πλάτη.

Τόσο η Τουρκία όσο και αξιωματούχοι της Αρμπίλ, της πρωτεύουσας του Κουρδιστάν, κατηγορούν το PKK ότι επωφελείται από τη στήριξη που του παρέχει η Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (UPK), το ιστορικό κόμμα που ασκεί την εξουσία και ελέγχει τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Σουλεϊμανίγια. Τον Μάρτιο, μετά την επίσκεψη υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων στο Ιράκ, η Βαγδάτη χαρακτήρισε «απαγορευμένη οργάνωση» το PKK, αν και η Άγκυρα ζητά από την ιρακινή κυβέρνηση ενεργότερη συμμετοχή στη μάχη εναντίον του.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της UPK πρόσφατα καταδίκασε «την επανέναρξη των επιχειρήσεων του τουρκικού στρατού» στο αυτόνομο Κουρδιστάν, κάνοντας λόγο για «ζημιές» σε αγροτικές εκτάσεις και ιδιοκτησίες και εκφράζοντας τη λύπη της για «τη σιωπή» της Βαγδάτης και της Αρμπίλ απέναντι στην παρουσία ξένων στρατιωτών στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.