Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν αρκετές περιοχές σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, καθώς άρματα μάχης προωθήθηκαν πιο βαθιά στη δυτική και στη βόρεια Ράφα.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν σήμερα ήταν ο δημοσιογράφος Μοχάμαντ Αμπού Τζάσερ, η σύζυγός του και δύο παιδιά, σε ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι τους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ιατρική πηγή.

Το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης υπό τη Χαμάς ανέφερε πως ο θάνατος του Αμπού Τζάσερ ανεβάζει σε 161 τον αριθμό των εργαζομένων σε παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου.

Τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα σκότωσαν 37 Παλαιστίνιους τις τελευταίες 24 ώρες και κατέστρεψαν πολλά σπίτια. Στον καταυλισμό αλ Νουσέιρατ στην, κεντρική Λωρίδα της Γάζας, αεροπορικό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους, περιλαμβανομένων δύο ντόπιων δημοσιογράφων, δήλωσαν διασώστες.

Στη Ράφα, όπου το Ισραήλ ανέφερε ότι έχει σκοπό να εξολοθρεύσει τα τελευταία τάγματα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, κάτοικοι δήλωσαν πως άρματα μάχης προωθήθηκαν πιο βαθιά σε βόρειες περιοχές της πόλης και πήραν τον έλεγχο της κορυφής ενός λόφου δυτικά, εν μέσω σφοδρών μαχών με όπλα με μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Ο στρατός ανέφερε πως οι στρατιώτες συνέχισαν τις επιχειρήσεις στη Ράφα, σκοτώνοντας πολλούς ενόπλους στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας στην περιοχή Τελ αλ Σουλτάν στη δυτική πλευρά της πόλης. Στην κεντρική Γάζα, ο στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε επιδρομές σε υποδομές μαχητών.

Ο στρατός ανέφερε επίσης πως έπληξε μία δομή που χρησιμοποιείτο από Παλαιστίνιους μαχητές στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως ένοπλοι επιχειρούσαν από μια ανθρωπιστική περιοχή και κατηγόρησε μαχητές στη Γάζα ότι εκμεταλλεύονται μη στρατιωτικές υποδομές και τον άμαχο πληθυσμό για στρατιωτικούς σκοπούς, κατηγορία που η Χαμάς και άλλες οργανώσεις είπαν πως χρησιμοποιείται ψευδώς προκειμένου να δικαιολογήσει αυτές τις επιθέσεις.

Οι προσπάθειες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία του Κατάρ και της Αιγύπτου την οποία υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καρποφορήσει μέχρι τώρα λόγω διαφωνιών μεταξύ των μαχητών που αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς αφότου μαχητές της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και συνέλαβαν τουλάχιστον 250 ως ομήρους σε μια επίθεση στις 7 Οκτωβρίου , σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Τουλάχιστον 38.919 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην επίθεση που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ από τότε, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Προχθές, Πέμπτη, ο στρατός δήλωσε πως σκότωσε τη μισή ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και πως έχει σκοτώσει ή συλλάβει περίπου 14.000 μαχητές από την έναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ λέει πως 326 στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

Η Χαμάς δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις απώλειες και ισχυρίζεται πως το Ισραήλ υπερβάλλει στις εκθέσεις του προκειμένου να δώσει την εντύπωση μιας "ψευδούς νίκης".

