Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απελάθηκε από το Ισραήλ η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Τούνμπεργκ μπήκε σε αεροπλάνο με προορισμό τη Γαλλία και από εκεί θα συνεχίσει το ταξίδι της προς τη Σουηδία, ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο.

Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε από το Ισραήλ την Τρίτη, αφού συνελήφθη στο ιστιοφόρο Madleen, που μετέφερε βοήθεια προς τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό σε διεθνή ύδατα, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Τούνμπεργκ μπήκε σε αεροπλάνο με προορισμό τη Γαλλία και από εκεί θα συνεχίσει το ταξίδι της προς τη Σουηδία, ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γκρέτα Τούνμπεργκ Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark