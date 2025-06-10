Απελάθηκε από το Ισραήλ η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε από το Ισραήλ την Τρίτη, αφού συνελήφθη στο ιστιοφόρο Madleen, που μετέφερε βοήθεια προς τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό σε διεθνή ύδατα, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Τούνμπεργκ μπήκε σε αεροπλάνο με προορισμό τη Γαλλία και από εκεί θα συνεχίσει το ταξίδι της προς τη Σουηδία, ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο.

Greta Thunberg was deported from Israel and placed on a flight to France. pic.twitter.com/9fsUeaRP3s — Clash Report (@clashreport) June 10, 2025

Πηγή: skai.gr

