Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι παραμένουν παγιδευμένοι, μετά την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Νότια Κορέα όπου γίνονταν προετοιμασίες κατεδάφισης, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Εργαζόμενοι βρίσκονταν στη διαδικασία κατεδάφισης πελώριας μεταλλικής κατασκευής όταν κατέρρευσε χθες.

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν αμέσως μετά την πτώση της κατασκευής στο έδαφος και άλλοι δυο εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στα συντρίμμια, είπε σε δημοσιογράφους ο Κιμ Τζουνγκ-σικ, αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Ο θάνατος ενός εργαζομένου διαπιστώθηκε νωρίς σήμερα και η κατάσταση άλλου ενός παραμένει ασαφής, πρόσθεσε.

Authorities in South Korea fear that five people remain trapped after the collapse of a large structure at a power station in the city of Ulsan, although four others have been pulled from the rubble https://t.co/zWGQgi98La pic.twitter.com/11yBrSfjrA — Reuters (@Reuters) November 6, 2025

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν συσκευές εντοπισμού θερμότητας, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και διάφορους αισθητήρες στο πλαίσιο της επιχείρησης για τον εντοπισμό των παγιδευμένων εργαζόμενων, όμως το εγχείρημα δυσκολεύει το ότι υπήρξε περαιτέρω συντριβή της μεταλλικής κατασκευής.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ, που χαρακτηρίζει προτεραιότητα τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας, έδωσε εντολή οι αρχές να μην εγκαταλείψουν τις προσπάθειες στο πλαίσιο της επιχείρησης για τη διάσωση των εργαζομένων που παγιδεύτηκαν.

