Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι το Ιράν έχει ζητήσει επανειλημμένα να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του και πρόσθεσε πως είναι «ανοικτός» σε συζήτηση γι’ αυτό.

«Το Ιράν έχει ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθετε σε ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας, προσθέτοντας: «Το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ βαριές αμερικανικές κυρώσεις και αυτό κάνει πολύ δύσκολο για αυτούς (σ.σ. τους Ιρανούς) να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν, κι είμαι ανοικτός σε αυτό, θα δούμε τι θα γίνει αλλά είμαι ανοικτός σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.