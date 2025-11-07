Λογαριασμός
Πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ: «Θετικές» συνομιλίες για την προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι, προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προμηθεύσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τέτοιους πυραύλους

Tomahawk

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνεχίζει να διεξάγει «θετικές» συνομιλίες με αυτήν των ΗΠΑ για την πιθανότητα να αγοράσει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ καθώς και άλλα οπλικά συστήματα μακρού βεληνεκούς, δήλωσε η Όλχα Στεφανίσινα, πρεσβεύτρια του Κιέβου στην Ουάσιγκτον, στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Μόλις την Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προμηθεύσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τέτοιους πυραύλους.

