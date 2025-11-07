Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζήτησε από αυτήν της Σουηδίας να αρχίσει εκπαίδευση ουκρανών χειριστών και τεχνικών στα μαχητικά αεροσκάφη JAS 39 Gripen το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμίχαλ.

Ο κ. Σμίχαλ τόνισε σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον σουηδό ομόλογό του Πολ Γιόνσον ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να στείλει προσωπικό σε σουηδικές βάσεις για να εκπαιδευτεί στα μαχητικά του τύπου αμέσως.

Πηγή: skai.gr

