Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά στην Άκαμπα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια επιδρομής τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, διευκρινίζοντας πως δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο στην Άκαμπα, περικύκλωσαν σπίτι και ενεπλάκησαν με νεαρούς (...) χρησιμοποιώντας αληθινές σφαίρες», μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι νεκροί είναι 36χρονος, δυο 19χρονοι και 14χρονο παιδί, διευκρίνισε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Στοιχεία των ειδικών δυνάμεων «του (ισραηλινού) στρατού έκαναν έφοδο στην πόλη και περικύκλωσαν σπίτι, ακολουθούμενοι από στρατιωτικά οχήματα των δυνάμεων κατοχής», ανέφερε το WAFA, επικαλούμενο μαρτυρίες κατοίκων.

Ο ισραηλιν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.