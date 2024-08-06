Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του —και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου— Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν από την ομάδα που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των απειλών που κατά την Ουάσιγκτον εγείρουν το Ιράν και σύμμαχοί του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

Ενημερώθηκαν για την επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ Ασάντ και τα μέτρα που εξετάζονται για την προστασία των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και την ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης.

Ακόμη, ενημερώθηκαν για τις κινήσεις του αμερικανικού στρατού για να υποστηρίξει την άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση που γίνει στόχος επίθεσης εκ νέου. Και ακόμη, για τις διπλωματικές προσπάθειες να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή και στις —ακόμη αδιέξοδες— προσπάθειες να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

