Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για «μεγάλης κλίμακας» επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης γερμανών πολιτών από το Λίβανο και ευρύτερα τη Μέση Ανατολή, καθώς το Βερολίνο εκτιμά ότι το Ιράν πρόκειται να αντεπιτεθεί στο Ισραήλ εντός της εβδομάδας, αναφέρουν το περιοδικό Der Spiegel και το Γερμανικό Πρακτορείο.

Περισσότεροι από 2.000 Γερμανοί πιστεύεται πως βρίσκονται το τρέχον διάστημα στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το περιοδικό, ειδικοί της κυβέρνησης είναι βέβαιοι ότι η Χεζμπολάχ θα εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον του Ισραήλ και από τον Λίβανο και θεωρούν ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσει η εξάπλωση της σύγκρουσης, αφού το Ισραήλ κατά πάσα πιθανότητα θα ανταποδώσει.

Ο σχεδιασμός του γερμανικού υπουργείου Άμυνας για την επιχείρηση διάσωσης των Γερμανών στον Λίβανο περιλαμβάνει μεταγωγικά αεροσκάφη Α400Μ, με τα πληρώματα να βρίσκονται εδώ και μέρες σε ετοιμότητα στην Κάτω Σαξονία προκειμένου να παραλάβουν υπηκόους της χώρας από την Βηρυτό, να τους μεταφέρουν στην Κύπρο και να επιστρέψουν στον Λίβανο, για να επαναλάβουν την διαδικασία όσες φορές χρειαστεί.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2.000 Γερμανοί βρίσκονται ακόμη στον Λίβανο. Στην λίστα έκτακτης ανάγκης του υπουργείου Εξωτερικών περιλαμβάνονται 2.100 ονόματα, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εγγραφεί.

Το Spiegel αναφέρει ότι στο υπουργείο εκφράζεται απογοήτευση για το γεγονός ότι ελάχιστοι πήραν σοβαρά υπόψη την οδηγία για άμεση εγκατάλειψη του Λιβάνου με εμπορικές πτήσεις. Εφόσον χρειαστεί να διασωθούν από την Bundeswehr, θα κληθούν κατόπιν να πληρώσουν το –υψηλό– κόστος, διευκρινίζει το Spiegel.

Το περιοδικό υποστηρίζει ακόμη ότι οι υπεύθυνοι της επιχείρησης εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το αεροδρόμιο της Βηρυτού θα κλείσει άμεσα ή να βομβαρδιστεί από το Ισραήλ. Σε αυτή την περίπτωση, «η παραλαβή όσων χρειάζονται προστασία με μεταγωγικά αεροσκάφη θα ήταν (...) ουσιαστικά αδύνατη», επισημαίνεται.

Το «Σχέδιο Β» της γερμανικής κυβέρνησης προβλέπει εσπευσμένη απομάκρυνση διά θαλάσσης των Γερμανών που βρίσκονται στον Λίβανο. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί η φρεγάτα Hamburg, η οποία βρίσκεται εν πλω προς την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ασπίδες»). Το πολεμικό πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ύδατα νότια της Ελλάδας.

Στον πιο πρόσφατο πόλεμο του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ (το 2006), η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε απομακρύνει εσπευσμένα πολλούς Γερμανούς από τον Λίβανο μέσω Συρίας – αλλά αυτή η επιλογή δεν υπάρχει πλέον, μετά το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

