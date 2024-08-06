Σουδάν: Βομβαρδισμοί σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο Νταρφούρ όπου έχει ενσκήψει λιμός

Ο καταυλισμός εσωτερικά εκτοπισμένων Ζαμζάμ, στο Νταρφούρ, έγινε στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών προχθές Κυριακή το βράδυ, μερικές ημέρες αφού οργανισμός υποστηριζόμενος από τα Ηνωμένα Έθνη διαπίστωσε πως έχει ενσκήψει πλέον λιμός εκεί, κατήγγειλαν χθες Δευτέρα δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις.

«Ο καταυλισμός Ζαμζάμ βομβαρδίστηκε το βράδυ της Κυριακής», συνόψισαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) σε ανακοίνωσή τους χθες.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις, κυρίαρχες στους αιθέρες, σφυροκόπησαν «με αεροσκάφη» τον καταυλισμό αυτόν, στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), όπου έχουν καταφύγει 300.000 ως 500.000 βίαια εκτοπισμένοι, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Συντονισμός για τους Πρόσφυγες και τους Εκτοπισμένους του Νταρφούρ.

Ανάμεσα στους εκτοπισμένους, πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ και μοναδική μεγάλη πόλη σ’ όλη την περιοχή που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), καθώς το τελευταίο διάστημα μαίνονται πολυαίμακτες εχθροπραξίες εκεί.

Οι προχθεσινοί βομβαρδισμοί «τραυμάτισαν τέσσερα παιδιά και κατέστρεψαν 20 σπίτια», ανέφερε ο Συντονισμός, κάνοντας λόγο για «πανικό» στον πληθυσμό.

Καταγράφτηκαν μερικές ημέρες αφού έκθεση που συντάχθηκε με υποστήριξη του ΟΗΕ ανέφερε πως πλέον ενέσκηψε «λιμός» στον καταυλισμό.

Το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού βάσει του ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης διατροφικής ασφάλειας (IPC), αυτό «του λιμού» («φάση 5»), καταγράφτηκε «τον Ιούλιο στον καταυλισμό Ζαμζάμ», τόνισε σε έκθεσή του ο οργανισμός, στον οποίο βασίζονται υπηρεσίες του ΟΗΕ.

«Οι βασικές αιτίες του λιμού στον καταυλισμό Ζαμζάμ είναι η ένοπλη σύρραξη και η έλλειψη πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια», εξηγείται στην έκθεση.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023, ανάμεσα στον στρατό, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς, υπό τον μέχρι τότε υπ’ αριθμόν δύο της στρατιωτικής χούντας, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, αρχηγό των παραστρατιωτικών των επίφοβων ΔΤΥ. Έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ως και 150.000 νεκρούς, σύμφωνα με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για το Σουδάν, τον Τομ Περιέλο.

Ανάγκασε εξάλλου πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους να μετατραπούν σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές κι έχει σπρώξει όλο το Σουδάν στο χείλος του λιμού.

Και οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, καθώς βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο πολίτες κι εμποδίζουν, ή λεηλατούν, την ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό.

Καθώς η χώρα βυθίζεται σε «μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις» της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στη μεγάλη πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν διακοπεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

