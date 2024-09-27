Τουλάχιστον 17 νεκροί από τον τυφώνα Χέλεν στη Φλόριντα και Τζόρτζια

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους συνολικά σε τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ από το πέρασμα του τυφώνα Χέλεν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο τυφώνας εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα αφού έφτασε στη στεριά, ωστόσο προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες και πτώσεις δέντρων. Στα παράλια της Φλόριντας η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κατά τόπους κατά 4,5μέτρα.

«Η απειλή δεν έχει περάσει» και η κατάσταση «παραμένει επικίνδυνη» ανέφερε η Ντιάν Κρίσγουελ, η διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών (FEMA).

Το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) προειδοποίησε επίσης ότι οι «ιστορικές» και «καταστροφικές» πλημμύρες που συνοδεύονται από κατολισθήσεις θα συνεχιστούν μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας).

Εκτακτη ανάγκη

Οπως αναφέρει το Skynews, η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τις πληγείσες πολιτείες ενέκρινε νωρίτερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η Τζόρτζια, η Φλόριντα, η Αλαμπάμα, η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα, θα λάβουν βοήθεια από δυνάμεις που υπερβαίνουν τους 1.500 διασώστες με τμήματα ερευνών και διάσωσης, ιατρικού προσωπικού και τεχνικών.

