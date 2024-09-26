Ο τυφώνας Helene συνεχίζει να ενισχύεται καθώς κατευθύνεται προς τις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ.

Η καταιγίδα κατηγορίας 1 πρόκειται να ενταθεί γρήγορα σε έναν επικίνδυνο τυφώνα κατηγορίας 4 μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στη Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης τοπική ώρα. Οι επίσημες προβλέψεις περιγράφουν τις πιθανές επιπτώσεις της ως «καταστροφικές» και «απειλητικές για τη ζωή».

Οι κυβερνήτες της Φλόριντα, της Τζόρτζια, της Βόρειας Καρολίνας, της Νότιας Καρολίνας και της Βιρτζίνια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν όψει της έλευσης της καταιγίδας.

Η χερσόνησος Γιουκατάν του Μεξικού και τα τουριστικά θέρετρα Κανκούν και Κοζουμέλ γλίτωσαν από μεγάλες ζημιές όταν ο τυφώνας έφτασε στη βορειοανατολική ακτή αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ξηρά.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε περιοχές της μεξικανικής πολιτείας Quintana Roo.

Βίντεο που ανέβασαν τουρίστες και ντόπιοι στο Κανκούν έδειξαν λεωφορεία να προσπαθούν να περάσουν μέσα από πλημμυρισμένους δρόμους στην περιοχή όπου βρίσκονται πολλά από τα ξενοδοχεία της πόλης. Ωστόσο, ο κυβερνήτης της πολιτείας είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα και αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται στις περιοχές όπου είχε διακοπεί.

Στις 06:00 GMT, οι μέγιστοι παρατεταμένοι άνεμοι της Helene είχαν αυξηθεί στα 140 χλμ/ώρα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) που εδρεύει στις ΗΠΑ δήλωσε ότι ο τυφώνας κατηγορίας 1 κινείται βόρεια με 19 χλμ/ώρα μέσω του Κόλπου του Μεξικού και αναμένεται να ενισχυθεί γρήγορα, με ισχυρούς καταστροφικούς ανέμους και καταιγίδες χτυπώντας βορειοανατολικά την Ακτή του Κόλπου.

Οι τυφώνες χρειάζονται θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας πάνω από 27C για να τους τροφοδοτήσουν.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος του Ταλαχάσι της Φλόριντα προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι.

«Δεν έχουμε άλλο χρόνο να περιμένουμε», είπε ο δήμαρχος Τζον Ντέιλι.

«Σας προτρέπουμε να έχετε επίγνωση του καιρού καθώς βρισκόμαστε στα πρόθυρα αυτού που θα μπορούσε να είναι… ένα ιστορικό γεγονός».

Στην Τζόρτζια, όλα τα δημόσια σχολεία στην Ατλάντα θα κλείσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω της καταιγίδας.

