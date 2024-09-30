Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον «λίγες χιλιάδες» στρατιώτες στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσουν την ασφάλεια και να είναι έτοιμες να υπερασπιστούν το Ισραήλ εάν χρειαστεί, αναφέρει το Πεντάγωνο ενώ θεωρείται πλέον θέμα ωρών μια χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η αυξημένη παρουσία θα προέλθει από πολλαπλές μοίρες μαχητικών αεροσκαφών, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν αύξησε την ετοιμότητα πρόσθετων αμερικανικών δυνάμεων να αναπτυχθούν, αυξάνοντας την ετοιμότητά μας να ανταποκριθούμε σε διάφορα απρόοπτα. Απλώς δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες για λόγους [επιχειρησιακής ασφάλειας], αλλά αυτές οι δυνάμεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και αποστολών» δήλωσε η Σαμπρίνα Σινγκ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξακολουθούν να συζητούν «για τον καλύτερο δρόμο προς τα εμπρός», είπε η Σινγκ απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν το Ισραήλ σχεδίαζε μια χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Το πρόσθετο προσωπικό που στέλνουν οι ΗΠΑ περιλαμβάνει μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 και F-22 καθώς και το προσωπικό που απαιτείται για την υποστήριξή τους.

Χθες, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε ότι παρατείνει προσωρινά την παραμονή της ομάδας κρούσης του αερομεταφορέα USS Abraham Lincoln και των συνδεδεμένων μοιρών του στην περιοχή.

Τα αεροσκάφη δε βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν στην εκκένωση, επισήμανε η Σινγκ - «είναι εκεί για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων».

Πηγή: skai.gr

