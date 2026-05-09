Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τέσσερις κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο παιδιά και τρεις γυναίκες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει πως ένας διασώστης βρήκε τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.