Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων χθες στον Λίβανο

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο παιδιά και τρεις γυναίκες, καθώς και ένας διασώστης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Λίβανος

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τέσσερις κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο παιδιά και τρεις γυναίκες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει πως ένας διασώστης βρήκε τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος Ισραήλ πλήγματα Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark