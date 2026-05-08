Συρία: Σύλληψη πρώην στρατηγού που κατηγορείται για επίθεση με χημικά το 2013

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός Σύρου πρώην στρατηγού που κατηγορείται για συμμετοχή, επί προεδρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, σε μια από τις φονικότερες επιθέσεις με χημικά που έγιναν το 2013 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

"Ο Χάρνταλ Άχμαντ Νταγιούμπ, πρώην ταξίαρχος και επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας της Νταράα", συνελήφθη, κυρίως επειδή συνέβαλε στον συντονισμό του βομβαρδισμού της ανατολικής Γούτα με χημικά όπλα που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο", σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Στις 21 Αυγούστου 2013, οι συριακές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις στην ανατολική Γούτα και στη Μουανταμίγιατ αλ Σαμ, τομείς που τότε ήταν στα χέρια των ανταρτών σε αυτόν τον πρώην οπωρώνα της Δαμασκού.

Οι εικόνες νεκρών ανδρών, γυναικών και κυρίως παιδιών, με αφρούς στα χείλη, σοκάρουν τον κόσμο, ενώ ακτιβιστές δηλώνουν ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

Η αντιπολίτευση αποδίδει την επίθεση στις δυνάμεις του Άσαντ, αλλά ο τελευταίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι ΗΠΑ μιλούν για τουλάχιστον 1.429 νεκρούς, ανάμεσά τους 426 παιδιά, και κατηγορούν επίσης τη Δαμασκό ότι έκανε την επίθεση ξεπερνώντας την "κόκκινη γραμμή" που είχε ορίσει ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα για μια επέμβαση στη Συρία.

Ωστόσο η Ουάσινγκτον αποφασίζει την τελευταία στιγμή να μην εξαπολύσει πλήγματα κατά του καθεστώτος και των συμμάχων του, αποδεχόμενη την πρόταση της Ρωσίας, συμμάχου της Δαμασκού, για διάλυση του συριακού χημικού οπλοστασίου.

Η σύλληψη του Νταγιούμπ είναι η πιο πρόσφατη που πραγματοποιείται, στο πλαίσιο των συλλήψεων πρώην αξιωματούχων του καθεστώτος Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε το 2024.

Ένας Σύρος πρώην στρατηγός, ο Άντναν Αμπούντ Χίλουε, ο οποίος επίσης κατηγορείται ότι ήταν ένας από τους υπευθύνους της επίθεσης με χημικά κατά της ανατολικής Γούτα, συνελήφθη τον Απρίλιο.

Ο Νταγιούμπ κατηγορείται επίσης για εκτελέσεις αμάχων με συνοπτικές διαδικασίες και για "συντονισμό με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και την πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ", του ισλαμιστικού φιλοϊρανικού κινήματος του Λιβάνου, που και οι δυο στήριζαν την κυβέρνηση απέναντι στους αντάρτες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η σύγκρουση στη Συρία, που ξέσπασε το 2011 με την καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, προκάλεσε τον θάνατο 500.000 και πλέον ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων.

Μια πρώτη ακροαματική διαδικασία στη δίκη του ανατραπέντος Σύρου προέδρου και βασικών προσώπων του περιβάλλοντός του πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου ενώπιον συριακού δικαστηρίου, με έναν μόνο κατηγορούμενο παρόντα.

Ο Άσαντ διέφυγε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2024.

Αφότου ανέλαβαν την εξουσία, οι νέες ισλαμιστικές αρχές συνέλαβαν πρώην αξιωματούχους και υποσχέθηκαν δικαιοσύνη για τα εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος.

Πηγή: skai.gr

