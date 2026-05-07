ΣΚΑΪ: Μέσα στις σήραγγες της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Ο ΣΚΑΪ με τον Σταύρο Ιωαννίδη, είναι το πρώτο ελληνικό μέσο που βρέθηκε στον Νότιο Λίβανο, σε περιοχή υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο συγκλονιστικό οδοιπορικό της δημοσιογραφικής ομάδας καταγράφεται το υπόγειο δίκτυο σηράγγων που λειτουργούσε ως ένα από τα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ

Tο Αλ Κιάμ, περίπου έξι χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, αποτελούσε από τα προπύργια της Χεζμπολάχ, από όπου εξαπολύονταν επιθέσεις προς τις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ.

Η ομάδα ξεκινά την πορεία της στον Νότιο Λίβανο από την Κιριάτ Σμονά, στο βόρειο Ισραήλ.

Στην περιοχή πετούν συνεχώς drones που αναζητούν στόχους και κύριο μέλημα της ομάδας είναι να μη βρεθεί στο στόχαστρό τους. Για τον λόγο αυτό επιχειρεί να προσεγγίσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τον προορισμό της, το χωριό Κιάμ, όπου φτάνει έπειτα από τριάντα ιδιαίτερα αγχωτικά λεπτά.

Σε κτίριο της περιοχής που λειτουργούσε ως κατάστημα υπήρχε εγκατάσταση την οποία χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από εκεί, η ομάδα κατεβαίνει μέσα από ένα φρεάτιο σε σήραγγα της Χεζμπολάχ.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη σήραγγα, στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω κάθετης σκάλας. Έχει μεγάλο βάθος, η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη και ουσιαστικά αποτελεί την είσοδο στο υπόγειο κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στο χωριό.

Το εσωτερικό της είναι μεταλλικά επενδεδυμένο, ενώ εκεί βρίσκονταν δεκάδες μαχητές της οργάνωσης, σύμφωνα με όσα ανέφεραν εκπρόσωποι του ισραηλινού στρατού.

Το λιβανέζικο χωριό Αλ Κιάμ είναι ένα από τα προπύργια της Χεζμπολάχ που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού και απέχει περίπου έξι χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα, οι περιοχές Μετούλα και Κιριάτ Σμονά, που βρίσκονται απέναντι από το χωριό, έχουν δεχθεί δεκάδες επιθέσεις.

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, αντικρίζει εικόνες καταστροφής. Τα σημάδια του πολέμου είναι εμφανή στα περισσότερα χωριά του Νοτίου Λιβάνου.

Η ομάδα αποχωρεί άμεσα από την περιοχή του Αλ Κιάμ, καθώς παραμένει διαρκής ο κίνδυνος νέων επιθέσεων, επιθέσεις οι οποίες δεν έχουν σταματήσει, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.