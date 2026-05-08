Παλαιστίνιος άνδρας και ο μικρός γιος του δέχθηκαν επίθεση από εποίκους στη Δυτική Όχθη

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν δείχνουν πατέρα και γιο στην άκρη ενός δρόμου να αιμορραγούν καθώς δέχτηκαν επίθεση από αρκετούς εποίκους με αιχμηρά αντικείμενα

Ένας Παλαιστίνιος και ο ανήλικος γιος του νοσηλεύονται μετά από επίθεση που δέχτηκαν σήμερα το απόγευμα από εποίκους στο Χιρμπέ Σουβέικα, νότια της Χεβρώνας στη νότια Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν δείχνουν πατέρα και γιο στην άκρη ενός δρόμου, με το αγόρι να αιμορραγεί από το πίσω μέρος του κεφαλιού του και τον πατέρα να αιμορραγεί από μια πληγή στο πλάι του μετώπου του.

Ξεχωριστό βίντεο τους δείχνει να λαμβάνουν θεραπεία σε νοσοκομείο.

Το WAFA, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφέρει ότι οι δύο δέχτηκαν επίθεση από αρκετούς εποίκους με αιχμηρά αντικείμενα, οι οποίοι έσπασαν επίσης τα παράθυρα του αυτοκινήτου των Παλαιστινίων.

