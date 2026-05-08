Παλαιστίνιος άνδρας και ο μικρός γιος του δέχθηκαν επίθεση από εποίκους στη Δυτική Όχθη

Ένας Παλαιστίνιος και ο ανήλικος γιος του νοσηλεύονται μετά από επίθεση που δέχτηκαν σήμερα το απόγευμα από εποίκους στο Χιρμπέ Σουβέικα, νότια της Χεβρώνας στη νότια Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν δείχνουν πατέρα και γιο στην άκρη ενός δρόμου, με το αγόρι να αιμορραγεί από το πίσω μέρος του κεφαλιού του και τον πατέρα να αιμορραγεί από μια πληγή στο πλάι του μετώπου του.

Ξεχωριστό βίντεο τους δείχνει να λαμβάνουν θεραπεία σε νοσοκομείο.

Το WAFA, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφέρει ότι οι δύο δέχτηκαν επίθεση από αρκετούς εποίκους με αιχμηρά αντικείμενα, οι οποίοι έσπασαν επίσης τα παράθυρα του αυτοκινήτου των Παλαιστινίων.

إصابة فلسطيني وطفله إثر اعتداء مستوطنين عليهما بآلات حادة خلال وجودهما في أرضهما بقرية شويكة جنوب الخليل بالضفة الغربية٬ وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا #فيديو pic.twitter.com/Q0TTonNUnG — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 8, 2026

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.