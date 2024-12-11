Αρραβώνας «τέλος» για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς ο υιός Τραμπ την απάτησε με την Μπετίνα Άντερσον.

Τρεις μήνες αφότου «αιφνιδιάστηκε» από τις φωτογραφίες του αρραβωνιαστικού της να απολαμβάνει ένα brunch με μια άλλη γυναίκα, όπως γράφει η «Daily Mail», η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ χώρισαν. Ως βραβείο παρηγοριάς, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει την οικογένεια: «Δεν υπάρχει πια Kimberly και Don - τουλάχιστον όχι ρομαντικά. Ο αρραβώνας τους δεν έχει ακυρωθεί επίσημα ακόμα. Περίμεναν μέχρι μετά την ορκωμοσία για να το ανακοινώσουν».

Και ενώ η 55χρονη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έχει εμφανιστεί με τον 46χρονο υιό Τραμπ εδώ και εβδομάδες, εκείνος περνάει όλο και περισσότερο χρόνο με την «κοσμική» του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον (Bettina Anderson), τη νέα γυναίκα στη ζωή του για την οποία οι «κακές γλώσσες» λένε ότι είναι τρελός και παλαβός!

Μάλιστα, το περασμένο Σαββατοκύριακο ο μεγαλύτερος γιος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τα γενέθλια της νέας του συντρόφου στον «παράδεισο των δισεκατομμυριούχων», το Παλμ Μπιτς. Το ζευγάρι απόλαυσε ένα ρομαντικό δείπνο γενεθλίων, ενώ για τα μάτια της και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ άνοιξε ένα πανάκριβο μπουκάλι σαμπάνιας «Salon» του 2013.

Η νέα του σύντροφος έσβησε την τούρτα γενεθλίων της, αλλά το «κερασάκι» της βραδιάς ήταν διαμαντένιο κολιέ από λευκό χρυσό 18 καρατίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως βοηθός γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνια και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήταν παντρεμένη και με τον νυν Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχός μου. Η τεράστια εμπειρία της και ο ηγετικός ρόλος της στα θέματα δικαιοσύνης, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική μαζί με την οξυδέρκειά της την καθιστούν εξαιρετικά ικανή να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να προστατεύσει τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό. Είναι το ιδανικό πρόσωπο για την ενίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα και για την προώθηση των συμφερόντων μας σε θέματα που εκτείνονται από την αμυντική συνεργασία έως την εμπορική και την οικονομική καινοτομία».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του διορισμού της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της, εκφράζοντας την ετοιμότητά της να προωθήσει την ατζέντα της νέας κυβέρνησης και να στηρίξει τις συμμαχικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

