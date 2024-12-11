Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναφέρει το CBS News, επικαλούμενο επίσημες ανακοινώσεις του εκλεγμένου προέδρου. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι πρώην παρουσιάστρια του Fox News, ενώ για ένα διάστημα είχε σχέσεις με τον μεγαλύτερο γιο του νέου Αμερικανού προέδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

“Για πολλά χρόνια η Κίμπερλι έχει υπάρξει στενή φίλη και σύμμαχος,” ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τραμπ. “Η μεγάλη της εμπειρία και οι ικανότητές της στα νομικά, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική, σε συνδυασμό με το κοφτερό μυαλό της την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό.”.

Ο επίσημος διορισμός της Γκίλφοϊλ θα χρειαστεί την έγκριση από την ολομέλεια της Γερουσίας, σημειώνει το CBS News.

Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ η Γκίλφοϊλ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με μεγάλη μου τιμή αποδέχομαι την επιλογή του Προέδρου Τραμπ για να υπηρετήσω ως η επόμενη Πρέσβυς στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Η ιστορική νίκη του Προέδρου Τραμπ φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και στους συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο.

Οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ήταν αυτές που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής.

Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό.

Ως Πρέσβειρα, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Τραμπ, να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας.»

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.



President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) December 10, 2024

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι 55 ετών, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και προεκλογικά ταξίδεψε σε όλη την Αμερική προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για την εκστρατεία του εκλεγμένου προέδρου. Επίσης, τον περασμένο Ιούλιο μίλησε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Είναι δικηγόρος, ενώ στις αρχές της καριέρας της και πριν στραφεί στην τηλεόραση υπηρέτησε ως εισαγγελέας στην Καλιφόρνια. Ήταν παντρεμένη με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, με τον οποίο έχει πάρει διαζύγιο και στο παρελθόν έχει υπάρξει ζευγάρι με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ.

Το βράδυ των εκλογών η Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με την οικογένεια Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει ιστορικό να κατονομάζει μέλη της οικογένειας και άτομα με στενούς προσωπικούς δεσμούς σε βασικές θέσεις.

Επέλεξε τον Τσαρλς Κούσνερ , τον πατέρα του γαμπρού του, για να υπηρετήσει ως πρεσβευτής στη Γαλλία και έχει ορίσει τον πεθερό της κόρης Τίφανι Τραμπ για σύμβουλο στη Μέση Ανατολή.

Η μεγαλύτερη κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσερ, ήταν ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του.

Πηγή: skai.gr

