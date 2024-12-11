Φιντάν: Υποστηρίζουμε στο πεδίο και στο τραπέζι τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο 

Σε νέες προκλήσεις προέβη στην τουρκική Βουλή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης. «Υποστηρίζουμε στο πεδίο και στο τραπέζι τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε την Τρίτη, ενώ μίλησε εκ νέου για «τουρκική μειονότητα» από Δυτική Θράκη μέχρι... Δωδεκάνησα.



«O εξοπλισμός της ‘’ελληνοκυπριακής διοίκησης’’ της Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία), θα οδηγήσει σε κούρσα εξοπλισμών στο νησί» ισχυρίστηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

«Στην εθνική μας υπόθεση που είναι η Κύπρος δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από την αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας του τουρκοκυπριακού λαού και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Αυτό τονίζουμε στον ΟΗΕ και σε όλα τα διεθνή μέρη» συνέχισε.

«Με την Ελλάδα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε πάνω στη θετική ατζέντα. Συνεχίζουμε τις ενέργειες μας για την προστασία των δικαιωμάτων της ‘’τουρκικής μειονότητας’’ της Δυτικής Θράκης και τον ‘’ομογενών μας’’ στα Δωδεκάνησα. Από την άλλη, υποστηρίζουμε με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και το κάνουμε και στο πεδίο, αλλά και στο τραπέζι» υποστήριξε ο Φιντάν.



