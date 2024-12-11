Λογαριασμός
Νότια Κορέα: Δεύτερη πρόταση καθαίρεσης του προέδρου από την αντιπολίτευση - Το Σάββατο η ψηφοφορία

Ο πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη για το φιάσκο με την επιβολή στρατιωτικού νόμου αλλά δεν παραιτήθηκε 

Νότια Κορέα

Η αξιωματική αντιπολίτευση στη Νότια Κορέα αποφάσισε να θέσει σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο το Σάββατο στις 10:00 ώρα Ελλάδας τη δεύτερη κατά σειρά πρότασή της που έχει σκοπό να παυθεί ο πρόεδρος της χώρας, ο Γιουν Σουκ-Γέολ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της παράταξης.

Η κίνηση αυτή έρχεται μια εβδομάδα μετά το φιάσκο της επιβολής στρατιωτικού νόμου από τον αρχηγό του κράτους με ολοένα χαμηλότερη δημοτικότητα, μέτρο που πάντως δεν διήρκεσε παρά μόνο μερικές ώρες.

Η διαδικασία της νέας ψηφοφορίας στη νοτιοκορεατική εθνική αντιπροσωπεία προγραμματίστηκε να διεξαχθεί «την 14η Δεκεμβρίου στις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας)», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζο Σενγκ-λε, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

