Η αξιωματική αντιπολίτευση στη Νότια Κορέα αποφάσισε να θέσει σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο το Σάββατο στις 10:00 ώρα Ελλάδας τη δεύτερη κατά σειρά πρότασή της που έχει σκοπό να παυθεί ο πρόεδρος της χώρας, ο Γιουν Σουκ-Γέολ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της παράταξης.
Η κίνηση αυτή έρχεται μια εβδομάδα μετά το φιάσκο της επιβολής στρατιωτικού νόμου από τον αρχηγό του κράτους με ολοένα χαμηλότερη δημοτικότητα, μέτρο που πάντως δεν διήρκεσε παρά μόνο μερικές ώρες.
Η διαδικασία της νέας ψηφοφορίας στη νοτιοκορεατική εθνική αντιπροσωπεία προγραμματίστηκε να διεξαχθεί «την 14η Δεκεμβρίου στις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας)», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζο Σενγκ-λε, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος.
