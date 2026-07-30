Η Γερουσία απέτυχε την Πέμπτη, 30 Ιουλίου, να προωθήσει ένα ψήφισμα που είχε στόχο να επιπλήξει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Η τελική ψηφοφορία ήταν 49-50.

Τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η Γερουσία είχε εγκρίνει ένα ψήφισμα με στόχο την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράν, όμως το σώμα ανακάλεσε ουσιαστικά αυτή τη μομφή μία ημέρα αργότερα, όταν απέτυχε να προωθήσει ένα παρόμοιο μέτρο βάσει των πολεμικών εξουσιών του Κογκρέσου.

Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Λίζα Μουρκόφσκι, Σούζαν Κόλινς και Ραντ Πολ ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς υπέρ του περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του προέδρου, ενώ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν ψήφισε μαζί με το υπόλοιπο Ρεπουμπλικανικό κόμμα κατά του μέτρου.

Ο πρόεδρος έχει επικρίνει έντονα τους Ρεπουμπλικανούς που ψήφισαν υπέρ της προώθησης προηγούμενων ψηφισμάτων για τις πολεμικές εξουσίες, επιπλήττοντάς τους σε συναντήσεις και γράφοντας στο Truth Social ότι είναι «χαμένοι» που «έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη».

Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι είχε προηγουμένως εκφράσει την αντίθεσή του στην έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τον πόλεμο, μιλώντας στη Γερουσία, και είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης των Ρεπουμπλικανών τον Ιούνιο. Μετά από ενημέρωση που έλαβε, ο Κάσιντι ψήφισε κατά του επόμενου ψηφίσματος για τις πολεμικές εξουσίες που τέθηκε σε ψηφοφορία.

Αυτή ήταν η 13η φορά που η Γερουσία ψήφισε σχετικά με μέτρο που αφορά τις πολεμικές εξουσίες για το Ιράν από την αρχή του έτους.

Πηγή: skai.gr

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