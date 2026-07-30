Ιρανική εφημερίδα περιλαμβάνει Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη σε σενάριο αντιποίνων

Ιρανική εφημερίδα κατονομάζει τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη σε ανάλυση για πιθανά αντίποινα κατά ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών

Καθημερινή ιρανική εφημερίδα, η οποία ανήκει σε μεγάλο πανεπιστημιακό δίκτυο με στενούς δεσμούς με το ιρανικό καθεστώς, δημοσίευσε ανάλυση στην οποία απαριθμεί κρίσιμες ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές που, σύμφωνα με το σενάριο που αναπτύσσει, θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους ιρανικών αντιποίνων σε περίπτωση επίθεσης κατά των συμφερόντων της Τεχεράνης.

Στο άρθρο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «οποιαδήποτε χώρα, η οποία απευθείας ή μέσω αντιπροσώπων επιτίθεται στα συμφέροντα του Ιράν, θα πληρώσει το τίμημα», ενώ υποστηρίζεται ότι η Ευρώπη έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο ενεργειακό δίκτυο στην περιοχή, το οποίο εκτείνεται «από το Τουρκμενιστάν έως την Ιταλία και από το Ομάν έως την Ελλάδα».

Σύμφωνα με την ανάλυση, το ευρωπαϊκό ενεργειακό αποτύπωμα περιλαμβάνει 15 αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου –εν λειτουργία ή υπό κατασκευή–, οκτώ κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τέσσερις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και έξι μεγάλα έργα υδρογόνου.

Μεταξύ των υποδομών που κατονομάζονται βρίσκονται ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας, ο πλωτός σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) της Αλεξανδρούπολης, ο σχεδιαζόμενος αγωγός EastMed και ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, μέσω του οποίου αζέρικο φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας.

Στην ίδια ανάλυση γίνεται αναφορά και σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών της περιοχής, όπως αγωγούς, κοιτάσματα και τερματικούς σταθμούς LNG στην Ανατολική Μεσόγειο, την Αίγυπτο, το Ομάν και τον Νότιο Καύκασο.

Πηγή: skai.gr

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