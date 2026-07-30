Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επέβαλε πρόστιμα ύψους 17.000 ευρώ

Πρόστιμα ύψους 17.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ATE, λόγω καθυστερημένης δημοσιοποίησης και υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 1.1.2025-31.12.2025.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2023 - 31.12.2023.

Την επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2023-30.6.2024.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας ALPHA TRUSTΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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