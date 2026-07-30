Στη Βουλή ρυθμίσεις για πληγείσες καλλιέργειες και επιζωοτίες

Δύο ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στον πρωτογενή τομέα, περιλαμβάνει τροπολογία που εισηγήθηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η τροπολογία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

Όπως δήλωσε ο κ. Ανδριανός, οι δύο ρυθμίσεις υπηρετούν έναν κοινό στόχο που είναι η «άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση της Πολιτείας, εκεί όπου οι συνθήκες απαιτούν ταχύτητα και συντονισμό. Στηρίζουμε τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές και ενισχύουμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στις περιοχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρούς κινδύνους για το ζωικό τους κεφάλαιο».

Η πρώτη ρύθμιση δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026.

Οι περιοχές που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα προσδιοριστούν βάσει των επίσημων καταγραφών του ΕΛΓΑ. Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές και δεν θα συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικών και προνοιακών παροχών.

Η δεύτερη ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής διάθεσης έως έξι στρατιωτικών κτηνιάτρων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειακών ενοτήτων που αντιμετωπίζουν επιζωοτίες ή τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.

Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι θα συνδράμουν στην επιτήρηση, στον έλεγχο και στην αντιμετώπιση εξωτικών νοσημάτων, καθώς και στην κτηνιατρική διαχείριση των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο υφυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους τους και την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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