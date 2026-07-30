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Προκριματικά Europa League LIVE: ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου 1-0 (ανάπαυλα)

Ο «Δικέφαλος του βορρά» υπερασπίζεται στην Τούμπα τη νίκη του με 2-3 στο πρώτο παιχνίδι - Τρομερό γκολ Κωνσταντέλια με τη λήξη του πρώτου μέρους 

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ΠΑΟΚ Ντιναμό Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Ντιναμό Κιέβου, μετά τη νίκη του με 2-3 εκτός έδρας. Με την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, οι Ουκρανοί αδρανούν, αφήνουν ελεύθερο τον Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή κι εκείνος εν στάσει πλασάρει και στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι. 

Για να προκριθεί στη League Phase θα χρειαστεί να κάνει τρεις προκρίσεις, ενώ στο ενδεχόμενο αποκλεισμού από τους Ουκρανούς θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Δείτε το LIVE του αγώνα ΕΔΩ:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: 

ΠΑΟΚ: Παβλένκα - Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμεζ - Σανταμαρία, Ζαφείρης - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Μύθου.

Ντιναμό Κιέβου: Σούρκις - Σιτς, Τιαρέ, Κετζιόρα, Μιχάβκο - Μπράζκο, Λόνβικ, Μπουγιάλσκι - Βολόσιν, Πονομαρένκο, Ρεντούσκο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ Europa League
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