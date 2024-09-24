Την εργασία 4 ημερών την εβδομάδα προωθεί η Ιαπωνία, μια χώρα γνωστή για την εργασιομανία των κατοίκων, ως μέρος της κουλτούρας των Ιαπώνων. Η κυβέρνηση έχει εντείνει την πίεση στις εταιρείες να υιοθετήσουν την τετραήμερη εβδομαδιαία εργασία, αλλά αυτές οι προσπάθειες «σαμποτάρονται» από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ξεκίνησε πρόσφατα μια εκστρατεία «μεταρρύθμισης του τρόπου εργασίας» με στόχο την προώθηση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, λιγότερων ωρών και ορίων υπερωριών.

Μία αντίστοιχη προσπάθεια είχε γίνει και το 2021 αλλά – αν και εγκρίθηκε από τους νομοθέτες – δεν εφαρμόστηκε ποτέ καθώς οι… ενδιαφερόμενoi ήταν απρόθυμοι να δουλέψουν λιγότερο.

Για περαιτέρω ενθάρρυνση αυτής της πρωτοβουλίας, το υπουργείο Εργασίας της Ιαπωνίας έχει επίσης αρχίσει να παρέχει επιδοτήσεις και δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Γιατί οι Ιάπωνες είναι εργασιομανείς, ακόμα και με κίνδυνο της ζωή τους

Ενδεικτικά, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ιαπωνίας, η Panasonic, υιοθέτησε την επιλογή τετραήμερης εργασίας για τους εργαζόμενους το 2022, αλλά μόνο περίπου 150 από τους 63.000 επιλέξιμους εργαζόμενους επέλεξαν να συμμετάσχουν.

«Οι λόγοι που οι Ιάπωνες εργάζονται πολλές ώρες είναι πολιτιστικοί και κοινωνικοί. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν γρήγορα», εξήγησε στο CNBC ο Τιμ Κρεγκ, ο οποίος πέρασε πάνω από 20 χρόνια διδάσκοντας και διεξάγοντας έρευνες σε κορυφαίες σχολές επιχειρήσεων στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τον Κρεγκ, ο οποίος έχει γράψει επίσης ένα βιβλίο για την ιαπωνική λαϊκή και παραδοσιακή κουλτούρα, οι Ιάπωνες δίνουν μεγάλη αξία στη δουλειά επειδή τείνουν να τη βλέπουν ως «θετικό μέρος της ζωής».

Ο χώρος εργασίας είναι επίσης ο χώρος όπου οι περισσότεροι Ιάπωνες έχουν τις περισσότερες κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις.

Οι εργαζόμενοι είναι συχνά πρόθυμοι να μείνουν περισσότερο για να βοηθήσουν την ομάδα και να παρακολουθήσουν μεγάλα δείπνα της εταιρείας, παρατήρησε ο Martin Schulz, επικεφαλής οικονομολόγος πολιτικής στη Fujitsu.

«Το να είσαι μέλος μιας εταιρείας είναι σχεδόν μέρος μιας κοινότητας και αυτό οδηγεί συχνά σε περισσότερες ώρες εργασίας, όχι όμως τόσο αποτελεσματικές», είπε στο CNBC.

Εκτός όμως από αυτό, ακόμα και εάν κάποιος θελήσει να δουλέψει λιγότερο, θα έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνική πίεση.

«Αν πάνε σπίτι νωρίς, τότε οι συνάδελφοί τους α) θα τους κοιτάξουν στραβά και β) θα πρέπει να εργαστούν περισσότερο για να τους καλύψουν. Και στις δύο περιπτώσεις θα νιώσουν άσχημα», είπε ο Κρεγκ.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του 2022, το 10,1% των ανδρών και το 4,2% των γυναικών στην Ιαπωνία εργάζονται πάνω από 60 ώρες την εβδομάδα, συνδέοντας αυτές τις πολλές ώρες με τη συχνότητα εμφάνισης καροσί - αναγνωρισμένη αιτία θανάτου είτε από ανακοπή καρδιάς, είτε από εγκεφαλικό, είτε από αυτοκτονία, λόγω της υπερεργασίας.

«Νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνος για να διεισδύσει στην αγορά η τετραήμερη εργασίας… δεν έχουμε συνηθίσει να είμαστε ευέλικτοι», δήλωσε ο Hiroshi Ono, καθηγητής ανθρώπινου δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Hitotsubashi.

«Είναι ακόμα αρκετά σπάνιο και σε άλλες χώρες. Οπότε πιστεύω ότι η Ιαπωνία ειδικά θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να το κάνει αυτό», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

