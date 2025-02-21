Η φον ντερ Λάιεν και το Σώμα των Επιτρόπων μεταβαίνουν στο Κίεβο

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το Σώμα των Επιτρόπων θα μεταβούν στο Κίεβο τη Δευτέρα για να εκφράσουν την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρώπης στον αγώνα της Ουκρανίας για ανεξαρτησία και ελευθερία, τρία χρόνια μετά τη γενική στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας.

Τα τρία αυτά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η χώρα να μπορεί να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει στηρίξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ουκρανίας και έχει συμβάλει στις διεθνείς προσπάθειες για να λογοδοτήσει η Ρωσία για τα εγκλήματά της.

Συνεργάστηκε στενά με την Ουκρανία για την ενταξιακή της διαδικασία, ώστε το μέλλον της χώρας να βρίσκεται εντός της ΕΕ. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ουκρανία μέχρι σήμερα, έχει εκπαιδεύσει τους στρατιώτες της χώρας, έχει χρηματοδοτήσει την παράδοση όπλων και έχει επιβάλει σκληρές κυρώσεις.

Τη Δευτέρα, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Θα συμπροεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων και της κυβέρνησης της Ουκρανίας, για να προετοιμάσουν το μέλλον της Ουκρανίας ως ελεύθερου, κυρίαρχου και ευρωπαϊκού έθνους. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Σώμα των Επιτρόπων θα τιμήσει τους πεσόντες στρατιώτες και εκείνους που εξακολουθούν να πολεμούν στα μέτωπα του βάναυσου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

Λένα Φλυτζάνη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.