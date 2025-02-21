Al Jazeera: Η Χαμάς παρέδωσε τη σορό της Σίρι Μπίμπας στον Ερυθρό Σταυρό

Ο Ερυθρός Σταυρός συνέλεξε μια σορό από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Παρασκευής, επιβεβαίωσαν στους Times of Israel δύο αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου Άραβα διπλωμάτη.
Η σορός δεν έχει ακόμη παραδοθεί στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Μόλις παραδοθούν τα λείψανα, θα μεταφερθούν στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο του Αμπού Καμπίρ για ταυτοποίηση.
Η Χαμάς φέρεται να δηλώνει ότι το πτώμα ανήκει στον ισραηλινή όμηρο Σίρι Μπίμπας.
Η οικογένεια Μπίμπας ενημερώνεται για τις εξελίξεις.
Η Χαμάς ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέστρεψε το σώμα της Σίρι Μπίμπας στο Ισραήλ μαζί με τα πτώματα των δύο γιων της Άριελ και Κφίρ. Στην πραγματικότητα, η σορός που υποτίθεται ότι ήταν της Σίρι, ανήκε σε μια γυναίκα από τη Γάζα.
- Aπόπειρα δολοφονίας Σαλμάν Ρούσντι: Ένοχος ο Αμερικανολιβανέζος που μαχαίρωσε τον συγγραφέα
- Η Κίνα δηλώνει «ανήσυχη» για τους αμερικανικούς δασμούς- Τι συζήτησαν Bessent και Lifeng στην πρώτη τους επικοινωνία
- Σουηδία: Συλλήψεις 3 ανδρών κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη - Είναι ύποπτοι για προετοιμασία εγκλήματος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.