Βερολίνο: Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι στο μνημείο του Ολοκαυτώματος

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση με μαχαίρι στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο. Κατά την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας.

Η αστυνομία του Βερολίνου δεν δίνει προς το παρόν λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου της επίθεσης, ή τα πιθανά κίνητρά του.

«Οι δυνάμεις μας συνέλαβαν έναν ύποπτο κοντά στον τόπο του εγκλήματος», ανακοίνωσε η αστυνομία της γερμανικής πρωτεύουσας στο Χ. «Οι έρευνες συνεχίζονται».

Βίντεο από το σημείο της επίθεσης δείχνει οχήματα έκτακτης ανάγκης και μέλη της αστυνομίας με βαριά εξάρτυση να παρατάσσονται κατά μήκος της μίας πλευράς του μνημείου. Το μνημείο βρίσκεται απέναντι από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το θύμα «τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που χρειάστηκε να μεταφερθεί από την πυροσβεστική στο νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φλόριαν Ναθ.

#UPDATE

Unsere Einsatzkräfte haben einen Verdächtigen in der Nähe des Tatortes festgenommen. Die Überprüfung der Person und die Ermittlungen dauern an.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.