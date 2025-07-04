Το Βερολίνο εξετάζει την αγορά Patriot για την Ουκρανία μετά την παύση από τις ΗΠΑ

Σε εντατικές διαπραγματεύσεις με στόχο την αγορά και αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot για την Ουκρανία βρίσκεται το Βερολίνο, την ώρα που η Ουάσιγκτον «παγώνει» την παράδοση κρίσιμων πυραύλων και το Κίεβο προειδοποιεί ότι το κενό στην αεράμυνά του θα το καταστήσει ευάλωτo στις ρωσικές επιθέσεις.

Ειδικότερα, η Γερμανία βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot για την Ουκρανία, ώστε να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει μερικές από τις σφοδρότερες ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου το 2022, δήλωσε την Παρασκευή κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν την αποστολή ορισμένων κρίσιμων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων 30 πυραύλων Patriot, σύμφωνα με το Reuters, λόγω χαμηλών αποθεμάτων, προκαλώντας ανησυχίες στο Κίεβο ότι αυτό θα αποδυναμώσει την άμυνά του.

«Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να καλυφθεί αυτό το κενό των Patriot», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η αγορά των πυραυλικών συστημάτων στις ΗΠΑ και η αποστολή τους στην Ουκρανία.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πράγματι διεξάγονται εντατικές συνομιλίες επί του θέματος», είπε.

Η Γερμανία έχει ήδη στείλει τρία από τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα από τα στρατιωτικά της αποθέματα στην Ουκρανία, και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ξεκίνησε τον περασμένο μήνα μια πρωτοβουλία αναζήτησης επιπλέον συστημάτων μέσω της ομάδας Ramstein, που αποτελείται από περίπου 50 χώρες.

Ο Πιστόριους θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον αργότερα αυτόν τον μήνα για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του σχετικά με την πρωτοβουλία του, καθώς και για τις δυνατότητες παραγωγής, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Φυσικά, αυτά τα ζητήματα θα περιλαμβάνονται επίσης στην ατζέντα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ένα από τα σχέδια στα οποία έχει αναφερθεί ο Πιστόριους είναι η αγορά συστημάτων Patriot που θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν για να παρακαμφθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις των βιομηχανικών παραδόσεων, ώστε να φτάσουν πιο γρήγορα στην Ουκρανία.

Η ανάγκη της Ουκρανίας για τα συγκεκριμένα συστήματα είναι επιτακτική, καθώς τα χρησιμοποιεί για την απόκρουση βαλλιστικών πυραύλων.

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά του Κιέβου τη μεγαλύτερη επίθεση με drones από την έναρξη του πολέμου, τραυματίζοντας τουλάχιστον 23 ανθρώπους, λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη.

Η Γερμανία, δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής της Ουκρανίας μετά τις ΗΠΑ, προσπαθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εξασφάλιση στήριξης προς το Κίεβο, καθώς η αμερικανική υποστήριξη τίθεται εν αμφιβόλω υπό τον Τραμπ.

Αν και η Ευρώπη θα μπορούσε να στηρίξει την ουκρανική αντίσταση χωρίς τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτατο Γερμανό στρατιωτικό αξιωματούχο, οι προκλήσεις θα ήταν τεράστιες.

Η Γερμανία έχει προσφέρει συνολικά 38 δισεκατομμύρια ευρώ (43 δισ. δολάρια) σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που έχουν ήδη δεσμευθεί για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την Παρασκευή, η Γερμανία ετοιμάζει παραγγελία ύψους 25 δισ. ευρώ για άρματα μάχης, με στόχο την ενίσχυση των ταξιαρχιών του ΝΑΤΟ.



