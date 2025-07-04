Μια ομάδα επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αναχώρησε με ασφάλεια από το Ιράν για να επιστρέψει στην έδρα του Οργανισμού του ΟΗΕ στη Βιέννη, αφού παρέμεινε στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΟΑΕ.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, «επανέλαβε την κρίσιμη σημασία της συζήτησης του ΔΟΑΕ με το Ιράν σχετικά με τις λεπτομέρειες για την επανέναρξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων παρακολούθησης και επαλήθευσης στο Ιράν το συντομότερο δυνατό», όπως είπε σε ανάρτηση στο Χ.

Με νόμο που επικυρώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Τεχεράνη ανέστειλε επισήμως τη συνεργασία της με τον ΔΟΑΕ.

Ο νόμος ορίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική επιθεώρηση ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τον ΔΟΑΕ χρειάζεται την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης.

Μετά την έναρξη του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η Τεχεράνη απείλησε να διακόψει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ κατηγορώντας τον ότι τάχθηκε υπέρ των δυτικών χωρών και δικαιολόγησε τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες ξεκίνησαν μια ημέρα αφότου το διοικητικού συμβούλιο του ΔΟΑΕ ενέκρινε ψήφισμα που καταδίκαζε την Τεχεράνη κρίνοντας ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις της περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

