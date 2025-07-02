Την κρίσιμη σημασία της συνέχισης της παράδοσης των εγκεκριμένων οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ επισήμανε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε μια πρώτη αντίδραση του Κιέβου για το «πάγωμα» της προμήθειας σημαντικών όπλων στην Ουκρανία.

Το ουκρανικό υπουργείο προσκάλεσε τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ουκρανία και τη Ρωσία, Κιθ Κέλογκ, να συζητήσει την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και την αμυντική συνεργασία.

Επώδυνη χαρακτήρισε Ουκρανός νομοθέτης την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.

Μεταξύ των όπλων που «παγώνει» η Ουάσιγκτον είναι οι πύραυλοι αεράμυνας Patriot, τα βλήματα πυροβολικού ακριβείας, οι πύραυλοι Hellfire και άλλοι πύραυλοι αέρος-αέρος που εκτοξεύει η Ουκρανία από τα μαχητικά F-16 και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της.

Η απόφαση ελήφθη με τη δικαιολογία της ανησυχίας για τη μείωση των αποθεμάτων του αμερικανικού στρατού, ενόψει και των προκλήσεων που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν με την Κίνα, το Πεντάγωνο ανέστειλε τις παραδόσεις στην Ουκρανία ορισμένων όπλων που άλλοι σύμμαχοι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν. Η προμήθεια πυρομαχικών και όπλων ενδέχεται να ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθεί σχετική αξιολόγηση, σύμφωνα με τέσσερις πηγές από το Πεντάγωνο και το Κογκρέσο.

Τον Ιούνιο, η ουκρανική πλευρά παρέδωσε στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μια λίστα με τα απαραίτητα όπλα που η Ουκρανία είναι έτοιμη να αγοράσει από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε προηγουμένως ότι σε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, σχεδιάζει να συζητήσει την πιθανή αγορά ενός αμυντικού πακέτου για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ.

Στις 25 Ιουνίου, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει εάν θα μπορούσε να μεταφέρει επιπλέον συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία.

Προβληματισμένοι οι αναλυτές

Η απόφαση αυτή του Λευκού Οίκου προβλημάτισε ορισμένους αναλυτές, οι οποίοι επεσήμαναν - σύμφωνα με τη WSJ - ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης των Patriot στο Κίεβο. «Θέλουν τα Patriot, και θα δούμε αν μπορούμε να διαθέσουμε μερικά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση Ουκρανής δημοσιογράφου. «Είναι πολύ δύσκολη η απόκτησή τους».

Το Κίεβο έχει μιλήσει πολύ θετικά για τα συστήματα Patriot και για την ικανότητα που έχουν να αναχαιτίζουν τους ρωσικούς πυραύλους, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους να ζητούν περαιτέρω αποστολές συστημάτων αεράμυνας.

Όπως σημειώνει η WSJ, πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ ανακατευθύνει όλα που προορίζονταν για την Ουκρανία, στις αμερικανικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, η Wall Street Journal ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι το Πεντάγωνο είχε ειδοποιήσει στα «κρυφά» το Κογκρέσο ότι ειδικοί πυροκροτητές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα πυραύλων και τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία για την κατάρριψη ρωσικών drones, διατέθηκαν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το Κογκρέσο έχει διαθέσει κονδύλια για το σύστημα αυτό, ώστε να μπορούν να διατεθούν και στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι έχει την εξουσία να τα παρακρατήσει για δική του χρήση βάσει διάταξης του νομοσχεδίου για τις στρατιωτικές δαπάνες έκτακτης ανάγκης που ψηφίστηκε πέρυσι.

Αντιμέτωπη με κριτική η κυβέρνηση Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί από τη μεριά τους αποδοκίμασαν την απόφαση να παγώσουν οι αποστολές.«Το Πεντάγωνο αποδυναμώνει σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας κατά των αεροπορικών επιθέσεων, την ώρα που η Ρωσία βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις μέρα με τη μέρα, με πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες αμάχους», δήλωσε η γερουσιαστής Jeanne Shaheen, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον προκάλεσε έντονες συζητήσεις σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Κιέβου. «Οι Ουκρανοί υπερασπίζονται τους εαυτούς τους, την υπόλοιπη Ευρώπη και τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ από μια επιθετική Ρωσία», δήλωσε ο William Taylor, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία. «Το να τους αρνηθούμε τα Patriot θα κοστίσει ζωές πολιτών και στρατιωτών», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την άλλη, ο Dan Caldwell, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου υπό τον Τραμπ, ο οποίος είναι επιφυλακτικός ως προς τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, εξήρε την απόφαση να παγώσουν οι αποστολές. «Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ παίρνουν τη σωστή απόφαση να δώσουν προτεραιότητα στη δική μας ετοιμότητα και την προστασία των δυνάμεών μας έναντι του εφοδιασμού της Ουκρανίας σε έναν πόλεμο όπου δεν διακυβεύονται ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα», υποστήριξε ο Caldwell.

