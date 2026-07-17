Νέα πηγή εσόδων για τον Τραμπ: Το Truth Social λανσάρει υπηρεσία ταχείας πρόσβασης στις αναρτήσεις του

Τη δυνατότητα προνομιακής πρόσβασης στους πιο επιδραστικούς λογαριασμούς του Truth Social δίνει η Trump Media & Technology Group (TMTG), μητρική εταιρεία της πλατφόρμας Truth Social.

Οι χρήστες που το επιθυμούν, κυρίως τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και αλγοριθμικά funds, θα μπορούν να πληρώνουν την υπηρεσία Truth API η οποία θα παρέχει την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στις αναρτήσεις των πιο «σημαντικών» λογαριασμών της πλατφόρμας, μεταξύ των οποίων και εκείνος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Truth API θα μεταδίδει τις δημοσιεύσεις δέκα συγκεκριμένων λογαριασμών ταχύτερα από τις συμβατικές ειδοποιήσεις της εφαρμογής, απευθυνόμενο σε οργανισμούς για τους οποίους ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρησης μπορούν να έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος.

Η TMTG επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα πολλές εταιρείες παρακολουθούσαν χειροκίνητα τις αναρτήσεις του Truth Social ή χρησιμοποιούσαν μη εξουσιοδοτημένες μεθόδους συλλογής δεδομένων. Με τη νέα υπηρεσία φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα πηγή εσόδων, σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη της πλατφόρμας αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τους μεγάλους παίκτες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της TMTG, Κέβιν ΜακΓκέρν, δήλωσε ότι οι αγορές ήδη επηρεάζονται από τις αναρτήσεις του Truth Social και εκτίμησε πως, όσο αυξάνεται η χρήση της πλατφόρμας, το Truth API θα εξελιχθεί σε μια σημαντική και σταθερή πηγή εσόδων για την εταιρεία.

Οι αναρτήσεις που επηρεάζουν τις αγορές

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έχουν επανειλημμένα προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η 9η Απριλίου 2025, όταν οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν ισχυρή άνοδο μετά από ανάρτησή του, στην οποία ανακοίνωσε την αναστολή για 90 ημέρες μεγάλου μέρους των νέων δασμών που είχε επιβάλει.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Stanphyl Capital Partners, Μαρκ Σπίγκελ, σχολίασε ότι, στην πράξη, ο μοναδικός λογαριασμός στην Truth Social που επηρεάζει ουσιαστικά τις αγορές είναι εκείνος του Τραμπ. Ερωτηθείς εάν η νέα υπηρεσία δημιουργεί αθέμιτο πλεονέκτημα για όσους μπορούν να πληρώσουν, απάντησε ότι οι ανισότητες στην πρόσβαση στην πληροφορία υπήρχαν ήδη και το Truth API αποτελεί απλώς ακόμη ένα παράδειγμα.

Η σύγκρουση συμφερόντων ξανά στο τραπέζι

Σύμφωνα με τις επίσημες καταθέσεις στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, το Donald J. Trump Revocable Trust κατέχει περίπου το 41% των μετοχών της TMTG. Το καταπίστευμα διαχειρίζεται τις επενδύσεις του προέδρου και εποπτεύεται από τα παιδιά του.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν σχολίασε τη νέα υπηρεσία, ενώ στο παρελθόν έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο δικηγόρος Ρόμπερτ Φρεντσμάν, ειδικός σε υποθέσεις χρηματοπιστωτικών ερευνών, σημείωσε ότι, αν και οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να είναι προσεκτικές στον τρόπο δημοσιοποίησης πληροφοριών, η αμερικανική νομοθεσία δεν απαγορεύει στις ψηφιακές πλατφόρμες να προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στους πελάτες τους, ακόμη και αν αυτό δημιουργεί πλεονέκτημα για ορισμένους επενδυτές.

Αντιδράσεις και εμπορική αξιοποίηση

Έντονη ήταν η αντίδραση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν, ο οποίος υποστήριξε ότι η νέα υπηρεσία θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στην οικογένεια Τραμπ και θα προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στη Wall Street.

Η TMTG ανακοίνωσε ότι το Truth API θα προσφέρει συνεχή, 24ωρη παρακολούθηση των σημαντικότερων αναρτήσεων, καθώς και πρόσβαση σε αρχείο δημοσιεύσεων από το 2022. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι έχει ήδη εξασφαλίσει τους πρώτους πελάτες της ενόψει της επίσημης έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας την 1η Αυγούστου.

Μεταξύ των λογαριασμών που θα παρακολουθεί η υπηρεσία περιλαμβάνονται, εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Έρικ Τραμπ, καθώς και στενοί πολιτικοί σύμμαχοι και υποστηρικτές του, όπως οι Νταν Μποντζίνο και Σον Χάνιτι.

Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι εδώ και μήνες τρίτοι συλλέγουν δεδομένα από το Truth Social χωρίς άδεια, παραβιάζοντας τους όρους χρήσης της πλατφόρμας.

Όπως δήλωσε ο Κέβιν ΜακΓκέρν, η TMTG σκοπεύει να δυσκολέψει σημαντικά όσους συνεχίσουν να αποκτούν τα δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ενθαρρύνοντάς τους να χρησιμοποιήσουν τη νέα επίσημη υπηρεσία.







Πηγή: skai.gr

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