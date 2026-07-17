Ακόμη μια νύχτα μεγάλης έντασης έζησε η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο. Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε μια σειρά από αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν, «με σκοπό την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων». Στο στόχαστρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το νησί Κεσμ και η περιοχή κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, καθώς και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις του ιρανικού ναυτικού και των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε περιοχή της επαρχίας Λορεστάν του Ιράν, σύμφωνα με το ISNA, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο της επαρχίας

«Οι αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πολεμικών πλοίων, εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας που έπληξαν δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, όπως εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμυνας, εφοδιαστικές υποδομές και ναυτικές δυνατότητες», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

U.S. military:



"Today at 9:40 p.m. ET, U.S. Central Command (CENTCOM) completed its latest major wave of strikes against Iran.



U.S. forces, including fighter jets, aerial drones, and warships, launched precision munitions that hit dozens of Iranian military targets such as… pic.twitter.com/WsdjupHVCq — Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2026

Στο πλαίσιο των αντιποίνων, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία.

Παράλληλα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να επιβεβαιώνει ότι ένα παιδί τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Δεν επιτρέπουμε εξαγωγές από το Ορμούζ όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, λένε οι Φρουροί

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο αλ-Τανφ της Συρίας, ως αντίποινα για τη δολοφονία Ιρανών στρατιωτών στο Ιρανσάχρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ακόμη, επισήμαναν πως το Ιράν διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και ότι δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις των ΗΠΑ.

Η ραγδαία κλιμάκωση της έντασης αναστέλλει —για ακόμη μία φορά— τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ. Πρόκειται για την πιο κρίσιμη θαλάσσια δίοδο παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, και η διακοπή της λειτουργίας της προκαλεί ήδη ανοδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Η Τεχεράνη επανέλαβε ότι επιβάλλει αποκλεισμό στο Στενό, ενώ η Ουάσινγκτον αντέδρασε επιβάλλοντας από την Τετάρτη ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι, σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον στοχεύσει τις υποδομές του στο εσωτερικό της χώρας, μπορεί να ωθήσει τους συμμάχους του, τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, να κλείσουν ένα άλλο στρατηγικό πέρασμα: το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Ορμούζ. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να «παραμείνει αδρανής επιτρέποντας να διαπράττονται τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες στο Στενό, χωρίς να διασφαλίσει ότι το Ιράν θα υποστεί τις ανάλογες συνέπειες». Πρόσθεσε, πάντως, ότι ο πρόεδρος παραμένει «πάντα ανοιχτός στη διπλωματία».

Ιρανικές πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι στόχος της Τεχεράνης ήταν να εδραιώσει την κυριαρχία της στο Στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ιρανική πλευρά δεν επιθυμούσε μια ολοκληρωτική σύγκρουση που θα υπονόμευε το μνημόνιο συνεννόησης που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο.

Στο εσωτερικό του Ιράν, η επανάληψη των βομβαρδισμών έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και φόβο στους πολίτες.

«Το να ζεις με τον διαρκή φόβο ότι μπορεί να ξεσπάσει ένας μεγάλος πόλεμος είναι εξουθενωτικό. Δεν μπορείς να ζήσεις έτσι… Προσωπικά, το μόνο που θέλω είναι να επικρατήσει επιτέλους η διπλωματία», δήλωσε στο Reuters από την Τεχεράνη η 46χρονη Μαχλέγκα, δημόσια υπάλληλος.

Πηγή: skai.gr

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