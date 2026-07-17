Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ και την Ιορδανία για να «τιμωρήσουν τον επιτιθέμενο» ενώ μαίνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικά συστήματα ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ μετά από τις νυχτερινές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Σε συνέχεια των επιχειρήσεων αντιποίνων της χθεσινής νύχτας, οι γενναίοι μαχητές της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC… πραγματοποίησαν μια βαριά και αιφνιδιαστική επίθεση στην αμερικανική αεροπορική βάση στο al-Udeid του Κατάρ, για να τιμωρήσουν τον επιτιθέμενο και τον αμερικανικό στρατό που δολοφονεί παιδιά», αναφέρει το IRGC σε ανακοίνωσή του.

Σε ό,τι αφορά την Ιορδανία, σε χωριστή ανακοίνωση τονίζεται ότι «σε απάντηση στην κακία των ΗΠΑ προς το Μπαντάρ Αμπάς (την επίθεση στο αμερικανικό λιμάνι), Μουσουλμάνοι πολεμιστές στο 14ο κύμα της επιχείρησης "Nasr 2" στόχευσαν πολλά μαχητικά αεροσκάφη και ανεφοδιαστικά σκαφών των ΗΠΑ που σταθμεύουν στην Ιορδανία μέσω επιθέσεων δύο σταδίων χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones, οι οποίες οδήγησαν στην καταστροφή τους και σε σοβαρές ζημιές».

Οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσιάζουν και δορυφορική εικόνα.

Πηγή: skai.gr

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