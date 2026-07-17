Η ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο σε ώρα υψηλής τηλεθέασης το βράδυ της Πέμπτης επιφανειακά δεν προσέφερε κανένα σπουδαίο νέο, σχολιάζει το CNN.



Αλλά η ομιλία αυτή, σχετικά με «πιθανά τρωτά σημεία στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα» θα μπορούσε είναι κρίσιμης σημασίας - ιδιαίτερα ως μια «πρόγευση» του πώς ο Τραμπ μπορεί να επιχειρήσει να υπονομεύσει τις εκλογές του 2026.

Ακολουθούν ορισμένα συμπεράσματα του δικτύου από την ομιλία

Λίγα νέα στοιχεία



Όπως και η ομιλία του σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για το Ιράν τον Απρίλιο, η ομιλία της Πέμπτης πιθανότατα θα μπορούσε να ήταν μια συμβατική συνέντευξη Τύπου.



Η μεγάλη αποκάλυψη του Τραμπ ήταν μια σειρά από πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, που ισχυρίστηκε ότι ήταν κρυμμένα τόσο από αυτόν όσο και από τον αμερικανικό λαό, καταδεικνύουν ότι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα είναι «καταστροφικά ανεπαρκές» για τα απαιτούμενα στάνταρ.



President Trump announced that his administration is declassifying intelligence that reveals "shocking vulnerabilities in our election infrastructure," including "hacking, exploitation and foreign interference."



FACT CHECK RATING: False.



Officials have repeatedly said election… pic.twitter.com/CVmy4wFeMA — CBS News (@CBSNews) July 17, 2026

Ωστόσο, μια πρώιμη αξιολόγηση των εγγράφων από το CNN διαπιστώνει ότι τα επίμαχα έγγραφα αναφέρουν σε μεγάλο βαθμό ήδη γνωστά πιθανά τρωτά σημεία στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα και ζητήματα που συμπεριλήφθηκαν σε μια αξιολόγηση του 2021 από την κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.Πολλά από αυτά που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα φαίνεται να μην έχουν ελεγχθεί διεξοδικά. Πράγματι, ο Τραμπ στην ομιλία του σε κάποιο σημείο αναφέρθηκε σε «ακατέργαστες πληροφορίες».Αλλά η αξιολόγηση του 2021 αναφέρεται σε αυτό. Διαπίστωσε ότι η Κίνα «πιθανώς συνέχισε επίσης τις μακροχρόνιες προσπάθειες συλλογής πληροφοριών για τους εκλογείς και την κοινή γνώμη των ΗΠΑ · τα πολιτικά κόμματα, τους υποψηφίους και τα επιτελεία τους· και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους».Πράγματι, η αξιολόγηση του 2021 εκτιμά ότι η Κίνα το είχε κάνει αυτό τουλάχιστον από το 2008 για να εξετάσει πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την πολιτική των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επίσης υπαινίχθηκε κάποια στιγμή ότι η Κίνα, ήδη από το 2019, «υπονόμευε την εμπιστοσύνη της εσωτερικής κοινής γνώμης» προς το πρόσωπό του. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί παρέμβαση στις εκλογές.

Πράγματι, δεν αναφέρθηκε σε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα το Πεκίνο παρενέβη στις εκλογές ή άλλαξε τα αποτελέσματα.



Και μετά την ομιλία, ο συντηρητικός δημοσιογράφος Τζον Σόλομον, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, παραδέχθηκε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν «μηδενικά στοιχεία για το ότι κάποια ξένη δύναμη αλλοίωσε ψήφο το 2020, το 2022 ή το 2024» — μια αρκετά εντυπωσιακή ομολογία συγκριτικά με τους πολυετείς ισχυρισμούς του Τραμπ.

Μια μεγάλη προειδοποίηση για τον Τραμπ και τις εκλογές του 2026

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ομιλία δεν ήταν σημαντική. Είναι - ως πιθανή δήλωση προθέσεων.



Δεδομένου του ιστορικού του Τραμπ να ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι εκλογές που δεν πάνε όπως τις θέλει είναι στημένες - και της βίας που προέκυψε στις 6 Ιανουαρίου 2021 - η απόφασή του να εκφωνήσει αυτήν την ομιλία λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν από μια εκλογή (ενδιάμεσες εκλογές) που φαίνεται πολύ δύσκολη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα πρέπει να προκαλεί ρίγη στη σπονδυλική στήλη του αμερικανικού πολιτικού σώματος.

Ο Τραμπ δεν προανήγγειλε μια προσπάθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να παρέμβει περισσότερο στη διαχείριση των εκλογών σε όλη τη χώρα, όπως φοβούνταν ορισμένοι από τους επικριτές του. Αλλά φάνηκε να προαναγγέλλει ένα ακόμη επεισόδιο στους ισχυρισμούς του για νοθεία στις εκλογές.



«Συνολικά, αυτές οι αποκαλύψεις αποκαλύπτουν ένα εκλογικό σύστημα τόσο χαλασμένο και τόσο ευάλωτο που κανείς δεν μπορεί να το υπερασπιστεί», ισχυρίστηκε ο Τραμπ. «Δεν είναι υπερασπίσιμο».



Μάλιστα, με ακραίο τρόπο, δήλωσε ότι οι αμερικανικές εκλογές είναι «χειρότερες από οποιαδήποτε χώρα του Τρίτου Κόσμου».

Είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα «συνεργάζεται στενά (με τις πολιτείες) για να μετριάσει οποιαδήποτε ζημιά, και ότι «αναλαμβάνουμε άμεση δράση για να διασφαλίσουμε ότι τα ευαίσθητα δεδομένα των ψηφοφόρων προστατεύονται καλύτερα».



Και ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι ήδη στην ευχάριστη θέση να χαρακτηρίσει τις επόμενες εκλογές νοθευμένες - ειδικά αν το Κογκρέσο δεν ψηφίσει την εκλογική νομοσχέδιο που απαιτεί, τον «Νόμο SAVE America».



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό; Εκτός αν θέλεις να εξαπατήσεις. Ο μόνος λόγος που δεν θα το έκανες είναι ότι θέλεις να εξαπατήσεις επειδή οι πολιτικές σου είναι τόσο κακές και οι υποψήφιοί σου τόσο αξιολύπητοι που δεν μπορείς να εκλεγείς με κανέναν άλλο τρόπο».



Ο «Νόμος SAVE America» δεν φαίνεται να έχει στην πραγματικότητα καμία πιθανότητα να περάσει. Και ορισμένα εξέχοντα μέλη του ίδιου του κόμματος του Τραμπ τον έχουν προτρέψει να αποδεχθεί αυτό το γεγονός.



Αν όμως όντως δεν περάσει από το Κογκρέσο, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι θα μπορούσε να πει ο Τραμπ μετά τις εκλογές του 2026 αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν.



Και οι 24 Δημοκρατικοί κυβερνήτες εξέδωσαν δήλωση μετά την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ σκοπεύει να «εκφοβίσει και να φιμώσει τους ψηφοφόρους».



«Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να προσπαθεί να υπονομεύσει τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», δήλωσαν οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες. «Κανένα επίπεδο ψεμάτων και θεωριών συνωμοσίας δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι οι εκλογές της χώρας μας έχουν επανειλημμένα αποδειχθεί ασφαλείς».

Ο Τραμπ πιθανότατα έκανε κήρυγμα στους ψηφοφόρους του

Μένει να δούμε πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει η ομιλία του Τραμπ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος της εκλογικής βάσης του και σχετικά λίγους άλλους Αμερικανούς.



Μια δημοσκόπηση του Reuters-Ipsos τον Απρίλιο έδειξε ότι μόνο το 31% των Αμερικανών δήλωσε ότι οι εκλογές του 2020 «κλάπηκαν» από τον Τραμπ, σε σύγκριση με το 64% που διαφωνούσε με αυτό.



Όσον αφορά το ευρύτερο ζήτημα του κατά πόσον οι Αμερικανοί τείνουν να πιστεύουν ότι υπάρχει εκλογική νοθεία, υπάρχουν λίγα πράγματα να κάνει ο Τραμπ.

Η ίδια δημοσκόπηση έδειξε ότι οι Αμερικανοί ήταν πιο μοιρασμένοι σχετικά με το αν υπήρξε «μεγάλος αριθμός παράνομων ψηφοδελτίων από μη πολίτες» (αλλοδαπούς), κάτι με το οποίο συμφώνησε το 46%.



Ο Τραμπ και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταστήσει το ζήτημα αυτό κεντρικό κομμάτι της προσπάθειάς τους για την προώθηση του νομοσχεδίου «SAVE America», ωστόσο υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ψήφος μη πολιτών αποτελεί πράγματι πρόβλημα.



Κάποιοι στο συντηρητικό κίνημα έχουν προωθήσει με πάθος αυτή τη νομοθεσία. Αλλά δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τον αμερικανικό λαό.



Πηγή: skai.gr

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