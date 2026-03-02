Γιατί ο Τραμπ καθυστέρησε κατά μια εβδομάδα την επίθεση στο Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν αρχικά προγραμματίσει να επιτεθούν στο Ιράν μία εβδομάδα νωρίτερα, αλλά η επιχείρηση αναβλήθηκε για επιχειρησιακούς και πληροφοριακούς λόγους, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που επικαλείται το Axios.

Η καθυστέρηση αυτή έδωσε χρόνο στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να ξανασκεφτεί τις κινήσεις του και να επιλέξει τη διπλωματία ή τον πόλεμο ενώ και στο Ιράν δόθηκε μια τελευταία ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Axios, αφού διεξήχθη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 17 Φεβρουαρίου χωρίς σημαντική πρόοδο, ΗΠΑ και Ισραήλ ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επίθεση τέσσερις ημέρες αργότερα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το πράσινο φως δεν δόθηκε ποτέ, με τους αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ να αναφέρουν πως ένας από τους βασικούς λόγους ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στην αμερικανική πλευρά και σχετιζόταν με την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

«Οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πολύ ασταθείς», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. «Κάποιοι λένε πως η καθυστέρηση οφείλεται στη σελήνη ή στον καιρό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτά είναι ανοησίες», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος. «Υπήρχε ένα θέμα με τον καιρό», παραδέχτηκε και σημείωσε πως: «το θέμα του καιρού απασχολούσε περισσότερο τους Ισραηλινούς».

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, η αρχική επίθεση είχε ως βασικό στόχο τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και τους γιους του, καθώς και ανώτερους αξιωματούχους της χώρας, οι οποίοι έκαναν συνεδρίαση κάθε Σάββατο.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ Γιέχιελ Λέιτερ ισχυρίστηκε ότι στόχος ήταν δύο ξεχωριστές συναντήσεις αξιωματούχων.

Όμως, καθώς περνούσαν οι ημέρες, οι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανησυχούσαν πως ο Χαμενεΐ θα φύγει από την οικία του και θα κρυφτεί σε κάποιο υπόγειο καταφύγιο.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν κρυβόταν. «Αλλά ακόμη και αν βρισκόταν κάτω από το έδαφος, θα τον βρίσκαμε», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η καθυστέρηση της επίθεσης δημιούργησε χώρο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών, που προγραμματίστηκε για την Πέμπτη στη Γενεύη. Οι απόψεις όμως διίστανται ως προς το πραγματικό αντικείμενο της συνάντησης.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη είχαν ως στόχο να κερδίσουν χρόνο μέχρι τη νέα ημερομηνία επίθεσης, δίνοντας την εντύπωση στους Ιρανούς πως η διπλωματία παρέμενε κύρια επιλογή του Τραμπ.

Δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η νέα ημερομηνία της επίθεσης ορίστηκε για τακτικούς και επιχειρησιακούς λόγους και ότι οι συνομιλίες ήταν ειλικρινείς. Πάντως, εάν ο Τραμπ είχε δει να γίνεται σοβαρή πρόοδος στη Γενεύη, θα μπορούσε να είχε αναβάλει ξανά την επίθεση.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι απέρριψαν τον χαρακτηρισμό ότι οι συνομιλίες της Γενεύης ήταν ένα τέχνασμα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, ήταν βαθιά σκεπτικοί ως προς τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας και δεν μπλόφαραν.

Όταν η πρωινή συνεδρίαση έληξε την Πέμπτη, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ επέστρεψαν με μια τελική πρόταση.

Αυτή περιελάμβανε το αίτημα για μια δεκαετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν. Οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν επίσης να προμηθεύσουν το Ιράν με δωρεάν πυρηνικό καύσιμο για να καλύψει τις πολιτικές του ανάγκες.

Η ομάδα του Τραμπ, σύμφωνα με έναν άλλο Αμερικανό αξιωματούχο, ήταν «πολύ σαφής» σχετικά με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, αν οι Ιρανοί δεν αποδέχονταν τη συμφωνία.

Οι Ιρανοί, ωστόσο, απέρριψαν και την τελική πρόταση των ΗΠΑ, με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ να ενημερώνουν σχετικά τον Τραμπ, ο οποίος έβαλε μπρος τις διαδικασίες για να γίνουν τα από κοινού χτυπήματα με το Ισράηλ.

«Υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια για διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και στη Γενεύη. Αλλά δεν προέκυψε τίποτα. Και είχαμε τα μέσα μας έτοιμα για δράση. Έτσι, ο πρόεδρος αποφάσισε να χτυπήσει», παραδέχτηκε Αμερικανός αξιωματούχος. «Το Ιράν θα μπορούσε να το είχε αποτρέψει αυτό με διαπραγματεύσεις καλής πίστης. Δεν το έκανε», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.