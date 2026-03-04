Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έχει «απόλυτο έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και οποιαδήποτε πλοία επιθυμούν να περάσουν από την πλωτή οδό κινδυνεύουν να υποστούν ζημιές από πυραύλους ή από ανεξέλεγκτα drones.



«Επί του παρόντος, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», υποστήριξε ο αξιωματούχος του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Ακμπαρζαντέχ, σε δήλωση που εκδόθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ είναι έτοιμο να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα μέσω της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού του Κόλπου.

Πηγή: skai.gr

