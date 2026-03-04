Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ιράν απάντησε στα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά γειτονικών χωρών, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και πολιτικές και ενεργειακές υποδομές

Οι επιθέσεις του Ιράν πλήττουν την εικόνα του Κόλπου ως μιας ασφαλούς και ευημερούσας περιοχής για ταξίδια, τουρισμό και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, επιφέροντας διαταραχές στην πετρελαϊκή βιομηχανία

Οι αραβικές κυβερνήσεις, που επιθυμούσαν να αποφύγουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης, εμφανίζονται ανήσυχες για το ενδεχόμενο να παρασυρθούν στον πόλεμο εξαιτίας των ιρανικών επιθέσεων

Το Ιράν ανταπέδωσε στα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον των γειτονικών του χωρών -στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους, αλλά και πολιτικές και ενεργειακές υποδομές.

Με αυτόν τον τρόπο πλήττει την εικόνα του Κόλπου ως ασφαλούς και ευημερούσας πύλης για ταξίδια, τουρισμό και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, ενώ διαταράσσει τον πυρήνα της πετρελαϊκής βιομηχανίας, σημειώνει το BBC.

Πρόκειται για έναν πόλεμο που οι αραβικές κυβερνήσεις δεν επιθυμούσαν και προσπάθησαν να αποτρέψουν. Το ερώτημα είναι αν θα παρασυρθούν σε αυτόν εξαιτίας αυτών που χαρακτήρισαν «δόλιες» ιρανικές επιθέσεις.

«Όλες οι κόκκινες γραμμές έχουν ήδη ξεπεραστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Οι επιθέσεις κατά της κυριαρχίας μας είναι συνεχείς», είπε στους δημοσιογράφους.

«Υπάρχουν επιθέσεις σε υποδομές. Υπάρχουν επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές. Και οι επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων είναι πολύ σαφείς. Όσον αφορά πιθανή ανταπόδοση, όλες οι επιλογές βρίσκονται στη διάθεση της ηγεσίας μας. Αλλά πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι επιθέσεις σαν και αυτές δεν θα μείνουν αναπάντητες και δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες», επεσήμανε.

Οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίζονται σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά τα συντρίμμια που πέφτουν έχουν προκαλέσει πυρκαγιές και θανάτους. Τα drones, που μπορούν πιο εύκολα να διαπεράσουν τις αντιαεροπορικές άμυνες, συχνά προκαλούν περιορισμένες ζημιές, αλλά σπέρνουν χάος που διαταράσσει το εμπόριο και τα ταξίδια.

Αυτή φαίνεται να είναι η στρατηγική του Ιράν -να «ζορίσει» τους Άραβες γείτονές του, ελπίζοντας ότι θα εντείνουν την πίεση προς τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν φέρεται να έχει εκτοξεύσει σχεδόν τόσα drones και πυραύλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του κυρίαρχου εμπορικού και τουριστικού κόμβου του Κόλπου, όσα και εναντίον του Ισραήλ.

Το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει ως όπλο τη ζωτικής σημασίας ενεργειακή βιομηχανία της περιοχής -η διατάραξη της οποίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η στρατηγική της Τεχεράνης θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ. Το Ιράν διακινδυνεύει να ωθήσει τα κράτη του Κόλπου πιο κοντά στην Ουάσινγκτον, ακόμη και να τα οδηγήσει να συμμετάσχουν με κάποιον τρόπο στην πολεμική σύρραξη.

Μέχρι στιγμής, έχουν αρνηθεί να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο και το έδαφός τους για να εξαπολύσουν πλήγματα κατά του Ιράν.

Αυτό θα μπορούσε όμως να αλλάξει. Κάποια στιγμή, ενδέχεται να αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν έχουν αποφασίσει κάτι τέτοιο ακόμη -προς το παρόν οι Άραβες επικεντρώνονται στην άμυνα. Αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου.

Ορισμένα κράτη διστάζουν γιατί θα φανεί ότι παίρνουν το μέρος του Ισραήλ.

Η φονική και καταστροφική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, ως απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, καθώς και οι στρατιωτικές του παρεμβάσεις σε χώρες όπως ο Λίβανος και η Συρία, έχουν επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τις σχέσεις του με τους Άραβες. Εξοργίστηκαν όταν βομβάρδισε το Κατάρ πέρσι, σε μια προσπάθεια να δολοφονήσει την ηγεσία της Χαμάς.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι επιθέσεις του Ιράν έχουν ενισχύσει την ενότητα μεταξύ των χωρών του Κόλπου.

Τα έξι μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου -Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν- συνεδρίασαν εκτάκτως την Κυριακή για να δεσμευθούν ότι θα «λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς τους, για την προστασία των εδαφών, των πολιτών και των κατοίκων τους, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ανταπόκρισης στις επιθέσεις του Ιράν».

Ανώτερος διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, κάλεσε το Ιράν να συνετιστεί.

«Ο πόλεμός σας δεν είναι με τους γείτονές σας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X. «Αντιμετωπίστε τους γείτονές σας με λογική και υπευθυνότητα πριν διευρυνθεί ο κύκλος της απομόνωσης και της κλιμάκωσης», τόνισε.

