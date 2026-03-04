Έξι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους όταν ένα «μη επανδρωμένο αεροσκάφος» διέφυγε της αεράμυνας και έπληξε ένα κέντρο επιχειρήσεων στο λιμάνι Σουάιμπα του Κουβέιτ την Κυριακή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αρχικά ανακοίνωσε ότι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα ότι ο αριθμός των νεκρών διπλασιάστηκε, αφού ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του και δύο ακόμη σοροί εντοπίστηκαν στα ερείπια.

Αυτοί οι έξι είναι οι μόνοι επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τον αμερικανικό στρατό από τότε που ξεκίνησε έναν νέο πόλεμο κατά του Ιράν μαζί με το Ισραήλ.

Τέσσερις από τους θανόντες, όλοι στρατιώτες της Εφεδρείας του στρατού των ΗΠΑ, ταυτοποιήθηκαν την Τρίτη: Ο Λοχαγός Cody Khork (35 ετών), ο Λοχίας Noah Tietjens (42 ετών), η Λοχίας Nicole Amor (39 ετών) και ο Λοχίας Declan Coady (20 ετών).

Ο Khork, κάτοικος Φλόριντα, είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στη Σαουδική Αραβία, στον Κόλπο του Γκουαντάναμο και στην Πολωνία. Η Amor, από τη Μινεσότα, είχε υπηρετήσει προηγουμένως στο Κουβέιτ και το Ιράκ. Ο Tietjens, κάτοικος Νεμπράσκα, είχε βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν στο Κουβέιτ. Και οι τρεις ήταν παρασημοφορημένα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Coady προήχθη μετά θάνατον από τον βαθμό του δεκανέα, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό. Ο κάτοικος της Άιοβα είχε καταταγεί στην Εφεδρεία του Στρατού μόλις πριν από τρία χρόνια.

Οι συγκρούσεις στις χώρες του Κόλπου

Σε ενημέρωση τη Δευτέρα, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ένα «ισχυρό όπλο» έπληξε ένα «τακτικό κέντρο επιχειρήσεων που ήταν οχυρωμένο».

Τρεις αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού με άμεση γνώση της επίθεσης του Ιράν δήλωσαν στο CBS ότι οι στρατιώτες εργάζονταν σε έναν αυτοσχέδιο γραφειακό χώρο.

Αμφισβήτησαν το κατά πόσον το κτίριο ήταν επαρκώς οχυρωμένο, αναφέροντας στο CBS News ότι ένα τρέιλερ χρησιμοποιούνταν ως γραφείο, με τσιμεντένια εμπόδια ενισχυμένα με χάλυβα ύψους 3,7 μέτρων για προστασία.

Οι ΗΠΑ διατηρούν μακροχρόνια αμυντική σχέση με το Κουβέιτ, και περισσότεροι από 13.000 Αμερικανοί στρατιώτες εδρεύουν στο κράτος του Κόλπου.

Το Ιράν απάντησε στις επιθέσεις εναντίον του εκτοξεύοντας πυραύλους σε χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Κατάρ έχουν επίσης δεχθεί πλήγματα.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στο Κουβέιτ, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι τρία μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν μετά από αυτό που περιέγραψαν ως περιστατικό «φίλιων πυρών» τη Δευτέρα.

Πλάνα έδειξαν τα αεροσκάφη να στροβιλίζονται προς το έδαφος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πιλότοι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης και επέζησαν του συμβάντος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι ο ιρανικός στρατός κατέρριψε τα αεροσκάφη, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.