Η Νέσι, το θρυλικό Τέρας του Λοχ Νες, «εντοπίστηκε» πέντε φορές το 2025, σύμφωνα με επίσημα αρχεία του Μητρώου Θεάσεων του Τέρατος του Λοχ Νες.

Το μυθικό πλάσμα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της σκωτσέζικης λαογραφίας εδώ και αιώνες, αλλά κέρδισε την παγκόσμια προσοχή το 1933, όταν τραβήχτηκε η πρώτη φωτογραφία στη λίμνη Νες (Loch Ness ), στα Χάιλαντς της Σκωτίας

Από τότε, έχουν καταγραφεί επισήμως 1.165 θεάσεις – εκ των οποίων οι 5 μέσα στο 2025.

Στις αρχές Μαρτίου, κάποιος κατέγραψε την πρώτη «καθαρή» φωτογραφία της Νέσι (Nessie), η οποία έγινε αμέσως viral. Μάλιστα, σύμφωνα με υπευθύνους του μουσείου Loch Ness Centre στο Ίνβερνες, πρόκειται για την πρώτη πιθανή θέαση της διάσημης Νέσι.

Στις 22 Μαρτίου, ένα ζευγάρι από το Λονδίνο εντόπισε μια μυστηριώδη «καμπούρα» στο νερό της λίμνης Νες.

Δύο μήνες αργότερα, τον Μάιο, ένας «κυνηγός» επισκέπτης ανέφερε ένα «μακρύ και λεπτό» πλάσμα, το οποίο εντόπισε μέσα από web camera, ισχυριζόμενος ότι ήταν το μωρό της Νέσι!

Τον Αύγουστο, ένας «ντόπιος» ανέφερε ακόμα μια παρατήρηση και τον Οκτώβριο δύο επισκέπτες ισχυρίστηκαν ότι εντόπισαν τη Νέσι με διαφορά λίγων ημερών.



Πηγή: skai.gr

