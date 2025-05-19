Εδώ και δεκαετίες, ο θρύλος του μυστηριώδους τέρατος που ζει στη λίμνη Νες (Loch Ness ) στα Χάιλαντς της Σκωτίας, συναρπάζει του «κυνηγούς» που κατασκηνώνουν στις οχθες της λίμνης με σκοπό να βρουν μια απόδειξη ότι το τέρας υπάρχει.

Μάλιστα, στις αρχές Μαρτίου κάποιος κατέγραψε την πρώτη «καθαρή» φωτογραφία της Νέσι (Nessie), η οποία έγινε αμέσως viral.

Τώρα, ένας κυνηγός το πάει ένα βήμα παρακάτω αφού ισχυρίζεται ότι το τέρας του Λοχ Νες έχει και μωρό – ένα τερατάκι που της μοιάζει καταπληκτικά και ζει στον βυθό της λίμνης.

Ο Eoin O'Faodhagain, παρατηρούσε μέσα από web camera την ήρεμη επιφάνεια της λίμνης, ψάχνοντας για ένα σημάδι της Νέσι.

Ξαφνικά, είδε έκπληκτος ένα μωρό - τέρας να αναδύεται και να καταβροχθίζει το θήραμά του, αποκαλύπτοντας τον μακρύ λαιμό και την καμπούρα του πάνω από το νερό.

Το πλάσμα σηκώθηκε λίγα μέτρα έξω από το νερό και μετά βυθίστηκε γρήγορα στα σκοτεινά βάθη της λίμνης Νες.

«Ευτυχώς, κατέγραψα την εικόνα Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, αλλά τα κατέγραψα», δήλωσε στη Daily Mail.

«Σκέφτηκα αμέσως ότι ήταν η Νέσι γιατί ήταν πολύ μεγάλο για να είναι οτιδήποτε άλλο - ψάρι η φώκια», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο 60χρονος κυνηγός πιστεύει ότι κατέγραψε ένα μωρό - τεράς.

«Είναι μια νεαρή Νέσι που παίζει με το θήραμά της - το ψάρι - πριν το καταβροχθίσει» δήλωσε ο O'Faodhagain

«Αν αυτό που σημείωσα είναι σωστό, τότε είναι η πρώτη φορά σε ζωντανή κάμερα που βλέπουμε τη Νέσι να κυνηγά τη λεία της» είπε ο κυνηγός.

Το βίντεο τραβήχτηκε στις 7 Μαΐου κοντά στο βόρειο άκρο της λίμνης Νες, χρησιμοποιώντας μια κάμερα web στο ξενοδοχείο Clansman που ανήκει στο μουσείο Loch Ness Centre στο Ίνβερνες,



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.